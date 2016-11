Basler schildert Neonazi-Angriff, BVB sparen – und wir verlosen Tickets

18.11.2016, 10:34 Uhr

18.11.2016, 10:34 Uhr

Spardruck auf die BVB

Die Basler Verkehrsbetriebe BVB müssen ihre Kosten in den nächsten 5 Jahren um 20 Millionen Franken reduzieren, das will der Kanton in seinem aktuellen Leistungsauftrag.

VPOD-Gewerkschafter Matthias Scheurer warnt in der «bz Basel» vor einem Abbau: «Sollte im Fahrdienst, in der Infrastruktur oder in der Werkstatt gekürzt werden, wäre dies ein mörderisches Programm, eine Katastrophe.»

Der Abbau soll laut BVB vorwiegend so passieren, dass Stellen nicht mehr besetzt werden.

Betroffen seien «alle Bereiche», es dürfte aber vor allem Betrieb und Technik treffen, weil dort zahlreiche Pensionierungen anstehen.

Scheurer gibt die Schuld für den Sparzwang Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels.

Wessels habe beim Projekt Margarethenstich, das eine direkte Anbindung des Leimentals an den Bahnhof ermöglicht, der BLT den Vorzug gegeben.

Die Einnahmen auf der neuen Linie fliessen zwar nach Basel-Stadt, aber in die Kantonskasse nicht zur BVB.

Basler Flüchtlingshelfer schildert Neonazi-Angriff auf Chios

Der Basler Baschi Seelhofer betreibt mit seiner NGO auf der Ägäisinsel Chios zwei Schulen und ein Jugendzentrum für Flüchtlingskinder.

Auf der kleinen Insel sind derzeit 1000 Flüchtlinge in einem für 600 Personen ausgelegten Camp untergebracht. Zeitweise lebten dort bis zu 3000 Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.

In der Nacht auf Donnerstag kam es vor Camp Souda zu schweren Ausschreitungen.

Anders als von den internationalen Medien dargestellt, handelte es sich dabei nicht um einen Aufstand gegen die widrigen Zustände im Camp.

60 bis 80 Anhänger der griechischen Neonazi-Partei «Golden Dawn» hätten das Camp mit grossen Steinen beschossen und die Eingänge blockiert, sagt Seelhofer.

Im Camp sind hunderte Kinder untergebracht, darunter rund 100 Schüler von Seelhofer.

Seelhofer richtet schwere Vorwürfe an die griechische Polizei. Diese habe die Neonazis gewähren lassen und im Nachgang der Krawalle einige Flüchtlinge verhaftet, die sich mit Feuerwerk gewehrt hatten.

Marc Fehlmann übernimmt das Historische Museum

Nach der unrühmlichen Episode mit Marie-Paule Jungblut als Direktorin, die in einem Finanzchaos und grossen Zerwürfnis endete, hat das Historische Museum Basel nun eine neue Leitung. Der Basler Kunsthistoriker Marc Fehlmann wird neuer Direktor, wie das Präsidialdepartement heute bekannt gab. Fehlmann arbeitet derzeit noch als Sammlungsleiter für das Deutsche Historische Museum in Berlin. Seine neue Stelle tritt er Anfang Juni 2017 an.

Die Lovebugs feiern – und Sie dürfen dabei sein

Sie befanden sich im Endstadium, haben sich dann nochmals aufgerafft (davon erzählen sie in diesem Interview) – und stellen nun ihr neues Album vor: die Basler Lovebugs. Wir verlosen aus gegebenem Anlass 3 mal 2 Tickets für die Albumtaufe im Volkshaus.