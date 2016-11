Personalie

15.11.2016, 15:00 Uhr

Das ist der neue Generalsekretär des Finanzdepartements

15.11.2016, 15:00 Uhr

Sven Michal wird neuer Generalsekretär des baselstädtischen Finanzdepartementes (FD). Er löst damit den bisherigen Amtsinhaber Kaspar Sutter ab, der ab Februar 2017 dem Grossen Rat angehört. Von sda

Sven Michal. (Bild: Kanton Basel-Stadt)

Eva Herzog hat einen neuen Generalsekretär: Sven Michal löst Kaspar Sutter ab. Michal ist seit 2011 Teil des Generalsekretariats und berät die Departementsvorsteherin Eva Herzog in ökonomischen Fragen, leitet das Projekt Unternehmenssteuerreform III und eine Arbeitsgruppe von Finanzausgleichs-Geberkantonen.

Zuvor arbeitete er bei IBM, dem Staatssekretariat für Wirtschaft und der SBB. Nun löst der Ökonom mit Jahrgang 1978 per Februar 2017 Kaspar Sutter ab. Sutter gehört ab dann dem Grossen Rat an, was nicht mit der bisherigen Kaderstelle vereinbar sei, wie das Finanzdepartement am Dienstag mitteilt.

Derweil bleibt Alexandra Schilling nach dem Amtsantritt von Sven Michal ebenfalls FD-Generalsekretärin. Sie hat diese Funktion bereits heute neben Sutter inne.