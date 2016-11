WM-Qualifikation

13.11.2016, 20:00 Uhr

Schweiz egalisiert 45-jährigen Startrekord

Die Schweiz bleibt in der WM-Qualifikation makellos. In Luzern schlägt sie Aussenseiter Färöer dank den Toren von Eren Derdiyok (27.) und Stephan Lichtsteiner (83.) 2:0. Von sda

Eren Derdiyok jubelt nach seinem Tor zum 1:0 gegen die Färöer (Bild: sda)

Dank dem Sieg gegen die Färöer egalisierte die Schweiz den 45-jährigen Startrekord in eine WM- oder EM-Qualifikation. Mit vier Siegen waren sie letztmals 1970/71 gestartet. Zudem verlängerten sie ihre beeindruckende Serie der Ungeschlagenheit in der WM-Qualifikation auf 22 Spiele. Vor allem aber verteidigten die Schweizer ihren Vorsprung von drei Punkten auf Portugal, ehe es nach der Winterpause am 25. März mit dem fünften Spiel weitergeht. Gegner in Genf ist Lettland.

Der Erfolg gegen die Färöer fiel am Ende zwar relativ knapp und ohne viel Glanz aus, war aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die Schweizer bekundeten nur in den Startminuten etwas Mühe ins Spiel zu kommen. Nach der fahrigen Anfangsphase folgten nach zehn Minuten aber die ersten gefährlichen Aktionen der Schweiz und nach 26 Minuten bereits das Führungstor. Nachdem zuvor Blerim Dzemaili, Johan Djourou und Granit Xhaka innerhalb von nur einer Minute drei gute Chancen vergeben hatten, traf Eren Derdiyok nach einem weiten Zuspiel von Valon Behrami und alleine vor dem gegnerischen Keeper zum 1:0.

Es war das elfte Länderspieltor des Galatasaray-Söldners, der erstmals seit dem 13. November 2015 in der Startformation stand. Er hatte den Vorzug vor Haris Seferovic erhalten. Derdiyok zeigte nicht nur des Tores wegen eine gute Leistung. Er kämpfte engagiert, gewann viele Kopfballduelle und erarbeitete sich noch vor der Pause drei weitere gute Chancen.

Nach der guten Darbietung vor der Pause nahmen die Schweizer danach etwas Tempo aus dem Spiel. So dauerte es lange, bis weitere gute Torszenen folgten. In der 80. Minute traf Admir Mehmedi mit einem Weitschuss den Pfosten, dann köpfte Captain Stephan Lichtsteiner nach einer Flanke von Ricardo Rodriguez doch noch zum 2:0 ein.

Dieser Treffer beruhigte Mannschaft und Fans. Die Färöer kamen im gesamten Spiel zwar zu keiner nennenswerten Torchance, doch die theoretische Gefahr, den Sieg durch einen zufälligen Gegentreffer noch zu verspielen, war gebannt und die Schweiz schloss das Länderspieljahr 2016 mit dem sechsten Erfolg im zwölften Spiel ab.

Telegramm

Schweiz - Färöer 2:0 (1:0)

Swissporarena, Luzern. - 14'800 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 27. Derdiyok (Behrami) 1:0. 83. Lichtsteiner (Rodriguez) 2:0.

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Stocker (69. Edimilson Fernandes), Dzemaili (80. Steffen), Mehmedi; Derdiyok (87. Seferovic).

Färöer: Nielsen; Naes, Gregersen, Nattestad, Hansen; Vatnhamar (81. Andreas Olsen), Benjaminsen (89. Faerö), Hallur Hanson, Sörensen (79. Joensen); Hendriksson; Edmundsson.

Bemerkungen: Schweiz ohne Shaqiri, Embolo und Bürki (alle verletzt) sowie Tarashaj (krank). 25. Kopfball von Dzemaili streift die Latte. 80. Pfostenschuss von Mehmedi. Verwarnungen: 14. Hendriksson (Foul). 60. Naes (Foul). 74. Rodriguez (Foul). 85. Benjaminsen (Foul).

Übersicht in der Gruppe B

Resultate vom Sonntag: Schweiz - Färöer 2:0 (1:0). Ungarn - Andorra 4:0 (2:0). 20.45 Uhr: Portugal - Lettland.

Rangliste: 1. Schweiz 4/12 (9:3). 2. Ungarn 4/7 (8:3). 3. Portugal 3/6 (12:2). 4. Färöer 4/4 (2:8). 5. Lettland 3/3 (1:4). 6. Andorra 4/0 (1:13).