11.11.2016, 11:52 Uhr

Freitagabend: Teil 3 der Podiumsdiskussion zur Basler Fankultur

Am Freitagabend findet in der Fussballkulturbar «Didi Offensiv» der dritte Teil der Podiumsdiskussion zur Basler Fankultur statt. Ab 19.30 Uhr sind die 1990er-Jahre das Thema – und die Erfahrung vom ersten Abend zeigt: Früh hingehen lohnt sich. Von Samuel Waldis

Mit dem FC Basel 1994 in die Nationalliga A aufgestiegen und Namensgeber der Fussballkulturbar «Didi Offensiv»: Claude «Didi» Andrey. (Bild: Keystone)

Nach den Abenden mit den Titeln «Loos wie d'Füürweer – die 1970er-Jahre» und «Let's go Basel, let's go – die 1980er-Jahre» machen die Organisatoren am Freitag ab 19.30 Uhr die Basler Fankultur in den 1990er-Jahren zum Thema. In der Fussballkulturbar «Didi Offensiv» am Erasmusplatz diskutieren:

Dieter Schaub (ehemaliger Sicherheitsbeauftragter des FC Basel)

Simon Thiriet (Leiter Kommunikation beim Erziehungsdepartement)

Daniel Schreier (Professor for English Linguistics an der Universität Zürich)

Matthias Pfister (Kenner der Fanszene der 1990er-Jahre)

Diskussionsleiter David Frey (Fanclub St. Jakob) wird mit seinen Gästen diesen Fragen nachgehen:

Hat der FC Basel mit der Inszenierung des 100-jährigen Jubiläums die Euphorie wieder entfacht oder kam der Funke von den Fans?

Wie haben die Fans den Wandel nach dem Aufstieg erlebt?

Welche Gruppierungen gab es, wie waren die Beziehungen untereinander und wie zu den Behörden?

Die Erfahrung vom Abend, der die 1970er-Jahre zum Thema hatte, zeigt: Früh hingehen lohnt sich. Die Bar war «bumsvoll», sagt Benedikt Pfister von «Didi Offensiv».

Podiumsreihe «Generatione sin mit dir drbi» Datum Titel Ort Sa, 3. September 2016 Loos wie d'Füürweer – die 1970er-Jahre Didi Offensiv Sa, 8. Oktober 2016 Let's go Basel, let's go – die 1980er-Jahre Saal 12 Fr, 11. November 2016 Nie meh Nati B – die 1990er-Jahre Didi Offensiv Anfang Dezember (Datum wird kommuniziert) Alli alles gäh – die 2000er-Jahre Saal 12