Arnold Gjergjaj steigt wieder in den Ring

Anerkannte Flüchtlinge dürfen hier bleiben, doch oft kommen sie nie richtig an. Die Kampagne «Chance 2016» will die Integration von Leuten wie Mer aus dem Südsudan fördern.

Das Voting für die beiden Newcomer-Slots an der BScene 2016 ist beendet. Zwei glückliche Bands dürfen sich auf einen Auftritt an der diesjährigen Ausgabe des Basler Musikfestivals freuen.

06.01.2016 um 15:10

BScene sucht, die TagesWoche hilft: Zwei Newcomer-Bands dürfen am 4. und 5. März 2016 in der Kaserne spielen. Welche Band möchten Sie hören? Bis Sonntag, 10. Januar gilt: Jede Stimme zählt. Zu gewinnen gibt es obendrauf auch noch was.