7.11.2016, 09:30 Uhr

Die Zaubertasse gegen den «Aua, heiss!»-Schrei

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk fürs Kind? Wir empfehlen eine Tasse mit Jöö!-Effekt. Von Karen N. Gerig

Oh, was versteckt sich denn da? (Bild: Karen N. Gerig)

«Aua, heiss!» Alle Eltern kennen das: Das Kind, das nicht warten will oder nicht abschätzen kann, ob die heisse Schoggi in der Tasse nun eben noch so richtig heiss oder endlich lauwarm genug ist, um getrunken zu werden.

Heiss, so richtig heiss, das mag kein Kind. Ausser es hat eine Wärmebild-Tasse. Die sich verwandelt, sobald heisse Flüssigkeit reingegossen wird.

«Oh!», ruft das Kind in diesem Fall. Nicht vor Schmerzen, sondern aus Entzücken.

Supersach – Was ist das?

Supersach ist die TagesWoche-Rubrik für Dinge, die die Welt nicht braucht, und Sachen, die man haben muss

In unserer Küche darf darum eine solche Tasse nicht fehlen (gut, das klingt nun etwas nach Werbung, aber das Ding ist wirklich eine Supersach!): Fast schwarz war sie, als wir sie gekauft haben, nur ein paar Baumstämme und Augenpaare waren noch zu sehen. Dann kam die warme Schoggi rein, und schwupps!, an den Bäumen wuchsen Blätter, und die Augen gehörten plötzlich ganzen Tieren.

Fast fertig heiss – nur noch ein bisschen, dann verschwindet auch das letzte Schwarz. (Bild: Karen N. Gerig)

Tragödien am Tisch gehören seither der Vergangenheit an – denn nach ein paar Minuten verblasst das Bild wieder und zeigt damit an, dass das Getränk nun sicher auf mundgerechte Temperatur abgekühlt ist.

Nur einmal noch gabs ein Drama: Als die unkundige Grossmutter die Tasse in den Geschirrspüler räumte und sich prompt die Wärmefolie ablöste. Darum der Tipp: Immer, immer, immer von Hand abwaschen!

Sonst geht das Gebrüll von vorne los.

PS: Die Wärmebildtasse von Kikkerland gibt's auch in Aquarium-Optik für Fisch-Fans.

PPS: Wärmebildtassen kann man bei manchen Anbietern auch mit eigenen Motiven gestalten. Wem zum Beispiel der eigene Hamster lieber ist…