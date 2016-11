Literaturfestival

12.11.2016, 16:49 Uhr

So viel los an der BuchBasel!

Das Volkshaus wird für ein Wochenende zum Epizentrum der Schweizerischen Literaturszene. Hier finden Sie Szenen, Tweets, Videos und Bilder der BuchBasel. Von Daniel Faulhaber und Elin Fredriksson

Nach kurzer Aufwärmphase wird die Lesung mit Literaturpreisanwärter Christian Kracht zum Festivalhighlight am Freitagabend. (Bild: Ben Koechlin)

Vor drei Sekunden sei Christian Kracht erst aus Los Angeles eingeflogen, sagt Moderator Andreas Isenschmid. Der Autor und Nominierte für den Schweizer Buchpreis erreiche Basel sozusagen mit einer Punktlandung zur Festivaleröffnung am Freitagabend.



Kracht sieht aus, als wäre er lieber zu Hause geblieben.



Der Mann hat nicht eben den Ruf, gerne im Rampenlicht zu stehen. Selbst schuld, dass er so erfolgreiche Bücher schreibt, da lässt es sich schwer vor Lesungen wie der im Galeriesaal drücken. Aber auch ohne schillernde Bühnenpräsenz hängt ihm das Publikum an den Lippen, besonders wenn der Autor zu lesen beginnt. Wäre da nur nicht dieses Rauschen im Mikrofon. «Mühsam!», ruft eine Besucherin dazwischen und Isenschmid bittet den «Krach-Boten» (Publikum lacht), das Problem zu beheben.



Der Techniker tut wie ihm geheissen, während eine junge Frau in der ersten Reihe den Blumenstrauss zur Seite schiebt, damit sie Kracht besser sehen kann. Kracht scheint der Trubel zu entspannen, amüsiert beobachtet er die Pannenserie. Dann liest er weiter. Und das Publikum hängt ihm wieder an den Lippen.

«Von einer Game-Show im Fernsehen verdrängt zu werden ist wie von einem Spielzeugauto überfahren zu werden.» #CharlesLewinsky #BuchBasel — Ben Koechlin (@benkoechlin) 12. November 2016

Ganz anders Sacha Batthyany, ein weiterer Buchpreis-Nominierter. Besorgt zwar, aber mit lockerer Körperhaltung berichtet er von der amerikanischen Wahlnacht, die er in New York verbracht hat. Er hätte schon einen Artikel über Clinton in den Startlöchern gehabt, als er das überraschende Ergebnis erfahren habe, sagt der Autor und Journalist lachend. Das Publikum amüsiert sich über seine humoristische Selbstreflexion.

Lustig sei das eigentlich nicht, findet Batthyany. Lustig ist auch sein Buch nicht: In «Und was hat das mit mir zu tun» arbeitet er einen Teil seiner Familiengeschichte auf. Die Moderatorin betont, dass sie nach wie vor mit den Tränen kämpfe, wenn sie seine Geschichte höre. Unklar bleibt jedoch, was die Geschichte seiner Grosstante tatsächlich mit ihm zu tun hat.

Platz für Newcomer

Neben den grossen Namen der Szene erhalten auch Newcomer ihr Quantum Aufmerksamkeit. Michelle Steinbeck begrüsst im Obst & Gemüse zur Lesereihe «Dilettanten und Genies» und die vier Lesenden feuern Gedichte und Geschichten ins Publikum bis die Glaskuppel zittert.

Michelle Steinbeck begrüsst zu «Dilettanten und Genies». (Bild: Ben Koechlin)





Man behalte insbesondere ein Auge auf den Werdegang des Jungdichters Christian Vedani. Dessen Reime: Zum Niederknien.

Katrin Eckerts erste Bilanz

Zur Halbzeit zeigt sich eine zufriedene Festivalleiterin Katrin Eckert auf der Galerie des Volkshauses:

Der Samstag

Im Innenhof des Volkshauses mehrt sich das Publikum am frühen Samstagnachmittag, die BuchBasel verzeichnet auch in diesem Jahr wieder ordentlichen Andrang. Die TagesWoche diktiert unter den Pappeln eine Bestellung in die Schreibmaschinen der Gruppe «Literatur für das was passiert», der Erlös geht an Menschen auf der Flucht.



Für uns hat Michael Mittag eine spontane Kurgeschichte geschrieben. Voilà:







Artikel wird fortlaufend aktualisiert.