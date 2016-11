Trump gewinnt – und die Welt reibt sich die Augen

9.11.2016, 08:35 Uhr

9.11.2016, 08:35 Uhr

Der Auslandschef der «Süddeutschen Zeitung» beantwortet Leserfragen via Facebook Live. Unter anderem diese hier: Weshalb lagen alle Meinungsforscher einmal mehr so falsch?

Marine Le Pen's chief strategist: "Their world is crumbling. Ours is being built." https://t.co/4e5AqlE2jt

Der treibende Politiker hinter Brexit kurz vor dem Endergebnis:

Looks like 2016 is going to be the year of two big political revolutions @realDonaldTrump. Would be bigger than Brexit! pic.twitter.com/jqANN6UU49