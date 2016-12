Wählen Sie das schönste Schaufenster von Basel

Liebe Leserin, lieber Leser

Wollen Sie das schönste Schaufenster von Basel wählen? Dann sind Sie hier zwar goldrichtig.

Was nur ist eine «Vitrine d'or»?

Falls Sie per Zufall hier gelandet sind und keine Ahnung haben, was es mit der «Vitrine d'or» auf sich hat: Im Advent schmücken die Ladenbesitzer ihre Schaufenster besonders schön. Die TagesWoche und der Verein Buy Local Schweiz veranstalten deshalb einen Wettbewerb und suchen das schönste Schaufenster von Basel.

Die Jury sind Sie, liebe Leserinnen und Leser. Ab dem 1. Advent können Sie aus 74 Schaufenstern das schönste auswählen.

So geht’s: Holen Sie sich einen Talon in den Läden oder aus einer der Kulturboxen in der Stadt und geben Sie ihn in den Läden ab oder schicken Sie ihn ein. Oder wählen Sie Ihren Favoriten hier online.

Buy Local verlost unter allen Teilnehmern zehn Einkaufsgutscheine à 50 Franken. Teilnahmeschluss: 30. Dezember.

Dieser Inhalt wurde in Zusammenarbeit mit «Buy Local Schweiz» erstellt. Die TagesWoche bietet ausgewählten Partnern die Möglichkeit, eigene Inhalte bei der TagesWoche zu veröffentlichen.