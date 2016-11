Trump als Phänomen mit Schweizer Vorbild und ein neuer Name beim Pop-Preis

10.11.2016, 11:00 Uhr

BaZ und Blocher zur Trump-Wahl: «Die Schweiz ging voran»

Am Tag nach der überraschenden Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA beherrscht das Thema die Schlagzeilen auch in den regionalen Medien. Auch wir ziehen die Grenzen der Region heute bis über den Atlantik hinaus:

In der «Basler Zeitung» widmet sich Chefredaktor Markus Somm dem Thema. Er zieht Parallelen zur Schweiz und zu Grossbritannien («den ältesten Demokratien des Westens»), wo das Volk mit Masseneinwanderungs-Initiative und Brexit bereits früher zum Aufstand gegen die politischen Eliten aufgebrochen sei. Mehr noch: Somm sieht sogar eine Vorbildrolle der Schweiz in diesem «Triumph der Demokratie»: «Die Schweiz ging voran», schreibt er in seinem Leitartikel, der mit einem berühmten, im Fall des Immobilien-Milliardärs Trump aber wenig passenden Büchner-Zitat betitelt ist: «Friede den Hütten, Krieg den Palästen».

In eine ähnliche Richtung zielen die Aussagen von SVP-Vordenker Christoph Blocher, der sich in einem Interview mit der «bz Basel» zu Trumps Wahl äussert. Auch er spricht vom Volk, das wie in der Schweiz von der Classe politique nicht ernst genommen werde und sich jetzt geregt habe. Auch wenn er sich selber nicht mit Trump vergleichen mag («Es gibt keine Parallelen zwischen Trump und mir»), sieht auch er die Schweiz (und sich selber) in einer Vorreiterrolle: «Ich habe bereits vor 25 Jahren festgestellt, dass unsere Classe politique die Unabhängigkeit der Schweiz preisgeben will.»

In der «Basler Zeitung» und der «bz Basel» wurden auch Politiker, Prominente und Passanten zu Trumps Wahl befragt. In der «Basler Zeitung» verkündet zum Beispiel der Oscar-Sammler Arthur Cohn seine Hoffnung auf «eine bessere Aussenpolitik», während die am Stammtisch in der Liestaler «Schützenstube» eingefangenen Stimmen sich kritischer äussern.

Ältere Mieter als Opfer von Massenkündigungen

Vor einer Woche berichteten wir über Rentnerinnen und Rentner, die von Immobilien Basel-Stadt aus ihren Wohnungen an der Mülhauserstrasse geworfen werden. Die drei beschriebenen Schicksale sind aber keine Einzelfälle. Leidtragende von Sanierungen und Massenkündigungen sind in Basel häufig ältere Mieter.

Auf dem Rundgang durchs neue Bundesasylzentrum in Muttenz

Nächste Woche wird das neue Bundesasylzentrum in Muttenz seinen Betrieb aufnehmen. Schon jetzt konnte sich die Bevölkerung bei einem Rundgang ein Bild von der Situation machen. Auch wenn da und dort kritische bis zynische Bemerkungen aufzuschnappen waren, vermittelte die Mehrheit der Besucher einen entspannten und letztlich auch verständnisvollen Eindruck.

And the Winner is: Klaus Johann Grobe

Die Jury hat entschieden: Der mit 15'000 Franken dotierte Basler Pop-Preis geht an Klaus Johann Grobe. Wer (oder was) sich hinter diesem Namen verbirgt und wer an der Preisverleihung sonst noch auffiel, ist hier zu erfahren:

PS: Im Rahmen des Zukunftstags der Basler Schulen hat die Redaktion der TagesWoche vier junge Gäste: Maria, Nadja, Nico und Janka. Maria hat an der Auswahl der hier aufgeführten Meldungen mitgearbeitet.