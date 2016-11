Lautsprecherverbot soll in Basel fallen

¶ Der Bundesrat lehnt die Vollgeld-Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Diese halte nicht, was sie verspreche, erklärte Finanzminister Ueli Maurer am Mittwoch. Von sda. Weiterlesen

SRG

¶ Gilles Marchand wird per 1. Oktober 2017 neuer Generaldirektor der SRG. Der Verwaltungsrat wählte den 54-jährigen Direktor von Radio Télévision Suisse (RTS) am Mittwoch einstimmig. Die SRG-Delegiertenversammlung muss die Wahl am 25. November noch genehmigen. Von sda. Weiterlesen