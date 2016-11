Basler Parlament will mit 25 Millionen Veloring-Initiative umsetzen

¶ An der Wahlparty der Democrats Abroad Switzerland in Basel hoffte einer insgeheim auf einen Sieg von Donald Trump. Alle anderen hofften auf Hillary. Die Chronik einer nervenaufreibenden Nacht.Von Gabriel Brönnimann. Weiterlesen

Wahlparty in Basel

Wahlen BS

¶Dick und deutlich stand es auf den Wahlcouverts: Briefliche Abgabe bis spätestens Dienstag, 18. Oktober. Gleichwohl reichten Hunderte Basler ihre Listen erst am Freitag vor der Wahl ein. An den Verspätungen hätte auch ein Versand per A-Post nichts geändert, sagt die Staatskanzlei.Von Renato Beck. Weiterlesen