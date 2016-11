Tramverbindung über den Margrethenstich kostet das Baselbiet 14 Millionen

¶ Der Schweizer Schwergewichts-Profiboxer Arnold Gjergjaj (32) bestreitet am 17. Dezember in der Kaserne Basel einen ersten Aufbaukampf nach seiner deutlichen Niederlage gegen David Haye. Von sda und TagesWoche. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ In den Achtzigern drängte Donald Trump auf die grosse Football-Bühne, erlitt aber Schiffbruch: Dabei trieb er nicht nur seine eigenen New Jersey Generals in den Ruin. Empfohlen von Mike Niederer. Weiterlesen bei der NZZ