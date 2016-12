Nachtgang

20.12.2016, 04:50 Uhr

Weihnachten mit Beats per Minutes statt Jingle Bells

Was, wenn einem unter dem Weihnachtsbaum alles irgendwann mal zu besinnlich wird? Dann sollte man das Fest der Liebe zur rauschenden Partynacht machen. Ob verkleidet an eine Rockstar-Party, feiern à la Andy Warhol oder lieber an einer Blockparty zu Hip-Hop-Beats tanzen – wir verraten, wo es sich in den stillen Nächten am besten ausgelassen feiern lässt. Von Danielle Bürgin

Wenn einem beim familiären Weihnachts-Festschmaus irgendwann der Appetit vergeht, weil um die passende Song-Auswahl gestritten wird oder die Gans viel zu lange im Ofen war, sollte man sich etwas Freude abseits des Konformen gönnen. Wir empfehlen: Raus ins Getümmel der zahlreichen Xmas-Partys, die die Stadt zu bieten hat! Hier gibt es eine handverlesene Auswahl.

Samstag, 24. Dezember

Feiern im Factory-Glitzer-Art-Feeling, 23 Uhr, @Kaserne

Jahr für Jahr lädt die Kaserne zur wahrscheinlich grössten Weihnachtsparty in Basel ein – der Xmas Heat. Und jedes Mal denken sich die Organisatoren etwas neues in Sachen Deko aus. Als Inspiration dient dieses Jahr Andy Warhols legendäre Silver Factory, eine loftartige Kunstfabrik, in welcher der New Yorker Künstler in den 1960er-Jahren gearbeitet hat.

Man darf sich also auf viel Extravagantes, zahlreiche Velvet-Underground-Bananen, Brillo-Boxen und Campbell-Dosen gefasst machen. Für den passenden Sound sorgen Uncle Peng Peng, Johny Holiday, Pfund 500, Agonis, Cepheì, Garçon und Timnah Sommerfeldt. Musikstil: von Hip-Hop bis House.

Feiern im Block-Party-Rausch, 23 Uhr, @Hinterhof

Die Block-Partys der Goldfinger Brothers haben Kultstatus. Entsprechend sollte man sich auch für den Xmas Bash früh in die Warteschlange stellen, um an Heiligabend nicht all zu lange in der Kälte bleiben zu müssen. Und sollte man dann trotzdem an der Nasenspitze frieren, wird es im Club dann garantiert umso heisser.

Denn Block Partys im «Hinterhof» bedeuten: ausgelassener, wilder Spass bis am anderen Morgen wieder die Sonne aufgeht. Dafür sorgen die DJs K-Rim, DJ Bazooka und Goldfinger Brothers. Musikalisch reicht die Palette von Hip-Hop über UK Bass bis Grime, Future Disco und Funk.

Feiern mit Underground-Charme, 23 Uhr, @Hirscheneck

Dem Rehbellen-Kollektiv hat man es unter anderen zu verdanken, dass Techno in Basel wieder vermehrt in dunklen, schwitzigen Kellern (wie dem «Hirschi»-Keller) stattfindet – also dort, wo er eigentlich als ursprüngliche Underground-Bewegung auch hingehört. Die Rehbellen sind aber mehr als nur Techno. Sie verstehen sich als Plattform, die Lifestyle, Mode, Grafik und eben auch Musik unter einen Hut bringen soll. Und dies tun sie nun seit fünf Jahren.

So wird also am Heiligabend auf fünf Jahre Rehbellen angestossen. Viel mehr wollen sie nicht verraten, ausser, dass es ein vielversprechendes Line-Up mit der einen oder anderen Überraschung geben wird. Dazu gehören eine Vielzahl an DJ-Sets, Live Performances und Visual Art. Musikstil: Techno.

Sonntag, 25. Dezember

Feiern mit Rockstar-Glamour, 22 Uhr, @Hirscheneck

Sich für das «Hirschi» an Weihnachten rausputzen und verkleiden hat lange Tradition. Früher war es der Tuntenball, der jeweils dazu einlud. Dieses Jahr heisst das Motto Hardrock Hirscheneck. Passend dazu der Dresscode: Rockstar. Ob als Jack White, Curt Cobain oder Amy Winehouse – wer sich stylingmässig ins Zeug legt, zahlt nur die Hälfte des Eintritts.

Natürlich funktioniert Rock'n'Roll nur mit der entsprechenden Beschallung. Ab 22 Uhr legt DJ Delorean in der Beiz auf, um 23 Uhr wird dann auch im Keller gerockt, wo an diesem Abend zwei Bands und zwei DJs auftreten: Artillery Clinton (as the Ramones), Skinny Jim Tennessee & los Engineers (Rockabilly tribute), OSZLOT (Post-Punk) und DJ Mick & Ziggy Stardust. Musikstil: Rock'n'Roll.

Feiern mit Warehouse-Grooves, 23 Uhr, @Hinterhof

Nicht zum ersten Mal beweist Zak Khutoretsky, dass er als äusserst passionierter DJ die «Hinterhof»-Partycrowd zum Jubeln bringen kann. Der US-Produzent und DJ, der besser unter dem Namen DVS1 bekannt ist, war schon ein paar Mal hier zu Besuch. In seiner Heimatstadt Minneapolis hat er als einer der ersten in den Neunzigern zu richtigen Warehouse-Partys eingeladen.

Jeder seiner Auftritte ist ein Erlebnis für sich. Die Energie, die DVS1 hinter den Decks ausstrahlt, steckt jeden auf dem Dancefloor an und zaubert somit eine ganz spezielle Atmosphäre im Club. Support bekommt der gebürtige Russe von Timnah Sommerfeldt, Liebkind und Look Like. Musikstil: House & Techno.

Feiern im Grossstadt-Ambiente, 23 Uhr, @ Nordstern

DJ Tennis gehört zu der Sorte DJs, die als Teenies in Punk-Schülerbands ihren Weg zur Musik gefunden haben. Später dann, als Produzent für Film- und Werbemusik, hat DJ Tennis irgendwann den Weg zur Partywelt und House-Musik gefunden. Als Gründer des italienischen Vorzeige-Labels Life & Death legt er mittlerweile in allen grossen Clubs dieser Welt auf.

Mit dem «Nordstern» verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Unterstützung bekommt DJ Tennis von Adrian Shala und Adrian Schweizer, besser bekannt als Adriatique, die wohl zu den erfolgreichsten Schweizer Exporten in der internationalen Clubszene gehören. Last but not least vervollständigen Lehar und Yare das weihnächtliche Line-Up an diesem Abend. Musikstil: House & Techno.