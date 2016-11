Kleine Königreiche, ein verschwingtes Fest und Konkurrenz für Telebasel

7.11.2016, 11:00 Uhr

7.11.2016, 11:00 Uhr

Das Königreich des Thomas Kastl zu St. Jakob

Undurchsichtige Privilegien, herrischer Führungsstil: Thomas Kastl ist mit Unterbruch seit zehn Jahren Chef der kantonalen St. Jakobshalle. Das garantiert ihm neben seinem Fixum als Kantonsangestellter auch eine Umsatzbeteiligung an den Veranstaltungen. Ehemalige Mitarbeiter vermitteln einen Einblick in Kastls kleines Königreich im Süden der Stadt, über das er mit dem Segen des zuständigen Erziehungsdirektors Christoph Eymann herrschen kann.

Die Privilegienliste des Basler Polizei-Königreichs wächst

Dienstwagen für den privaten Gebrauch, Rundflüge in der Oldtimer-Kiste und nun noch ein wöchentliches Mittagessen auf Staatskosten: Die Liste der zutage tretenden umstrittenen Privilegien des Basler Polizeikaders wächst – und damit auch die Anzahl an Aufräumaufgaben, die der noch amtierende Basler Justiz- und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr erledigen muss. Wie die «Basler Zeitung» enthüllt, lässt sich das Polizeikader jeden Dienstag nach der Leitungssitzung bei einem Mittagessen auf Staatskosten verköstigen.

Ab- und Aufschwünge rund um die Schwingerkönig-Kür in Aesch

Umweltschützer, Bauern und die kommunale SVP sind gegen das geplante eidgenössische Schwingfest 2022 in Aesch ins Sägemehlrund gestiegen. Der Basellandschaftliche Kantonalschwingerverband will sich aber noch nicht geschlagen geben. Wie die «bz Basel» berichtet, hat er prominente Baselbieter Politiker dazu überreden können, für den Grossanlass in die Hosen zu steigen.

Angriff auf das Basler Regional-TV-Königreich

RegioTVplus strebt nach Grossem: Bei der Verlängerung der einzigen TV-Konzession für die Region Basel im Jahr 2019 möchte der kleine regionale TV-Talk-Sender dem bislang unangefochtenen Basler Regional-TV-Sender Telebasel den Sendeplatz und damit auch den Gebührenanteil abluchsen.

Die Regierungsratskandidaten im TaWo-hnzimmer

Am 27. November steigt ein Kandidatenquartett in den zweiten Wahlgang um die beiden noch nicht besetzten Sitze in der Basler Regierung. Die TagesWoche hat die beiden Bisherigen, Hans-Peter Wessels und Baschi Dürr, sowie die beiden Herausforderer Heidi Mück (Grünes Bündnis) und Lorenz Nägelin (SVP) zu einem Wohnzimmergespräch eingeladen. Das Gespräch wird heute Montag, 17 Uhr, live auf Facebook und auf unserer Website gestreamt.

(Bild: TaWo)