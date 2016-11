Schweizer Cup

6.11.2016, 19:15 Uhr

Klassiker im Viertelfinal: Der FC Basel trifft zuhause auf den Titelverteidiger FC Zürich

Und es gibt sie doch noch in dieser Saison, die Begegnung zwischen dem FC Basel und dem abgestiegenen FC Zürich. Im Viertelfinal des Schweizer Cups treffen der Schweizer Meister und der Titelverteidiger am Wochenende des 1. März im St.-Jakob-Park aufeinander. Von Samuel Waldis

Die Jubelszenen nach der letzten Begegnung zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel im Cup: Die Zürcher gewinnen 2014 den Final mit 2:0 und damit den achten Titel der Vereinsgeschichte. (Bild: Keystone)

Der Basler Brauerei «Ueli Bier» ist vor kurzem ein kleiner PR-Coup gelungen. In Anlehnung an den Trainer des abgestiegenen FC Zürich hat sie das Bier mit dem Namen «Ueli Forte» lanciert und richtete sich damit an die Fans des ewigen Rivalen des FC Basel. Mit der Botschaft: Kommt zurück in die Super League, ohne den FC Zürich ist der Fussball in Basel nicht der gleiche, weil es das Spiel der Spiele im Schweizer Clubgeschehen nicht gibt.

Die beiden Mannschaften treffen in dieser Saison trotzdem aufeinander. Zwar nicht in der Meisterschaft, dafür im Viertelfinal des Schweizer Cups am 1. oder 2. März 2017. Der FCB geniesst Heimrecht, die Fans des Titelverteidigers FC Zürich werden sich also auf den Weg in den St.-Jakob-Park machen, wo ihre Mannschaft letztmals im April 2016 ein 2:2 erreichte.

Schmerzvolle Basler Niederlage im Final 2014

Die beiden Teams sind sich fünf Mal im Cup begegnet. Mit drei Siegen haben die Basler die bessere Bilanz. Die schmerzlichste Niederlage musste allerdings der Schweizer Meister hinnehmen: Im Final der Saison 2013/14 bezwang Mario Gavranovic den Basler Torhüter Germano Vailati in der Verlängerung zweimal, der FC Zürich holte sich den achten von inzwischen neun Cupsiegen.

Die Duelle Basel gegen Zürich im Schweizer Cup in diesem Jahrtausend Saison Runde Spielort Resultat aus Basler Sicht 2013/14 Final Stade de Suisse 0:2 n. V. 2009/10 Achtelfinal St.-Jakob-Park 4:2 2008/09 Viertelfinal Letzigrund 1:0 2005/06 Achtelfinal St.-Jakob-Park 3:4 2001/02 Viertelfinal Letzigrund 4:1



Für die Auslosung der Viertelfinals gab es keine Einschränkungen. Der Zufall wollte es aber, dass alle Teams aus der Super League auf eine unterklassige Mannschaft treffen: Am weitesten liegen der FC Sion und der SC Kriens auseinander: Im Tourbillon empfängt der Cupverein schlechthin die Innerschweizer aus der Promotion League.

Die Young Boys treffen im Stade de Suisse auf den FC Winterthur (Challenge League). Der FC Luzern muss als einziger Super-Ligist auswärts ran: Er trifft auf den FC Aarau aus der Challenge League.

Schweizer Cup 2016/17, Viertelfinalpaarungen (1./2. März 2017)



FC Sion (Super League)–SC Kriens (Promotion League)

Young Boys (Super League)–FC Winterthur (Challenge League)

FC Basel (Super League)–FC Zürich (Challenge League)

FC Aarau (Challenge League)–FC Luzern (Super League)

