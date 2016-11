Super League

5.11.2016, 17:00 Uhr

LiVE: Das letzte Spiel vor der Nationalmannschaftspause (20 Uhr, #rotblaulive)

5.11.2016, 17:00 Uhr

Bevor der Grossteil des Basler Kaders zu den Landesauswahlen fährt, empfängt der Meister in der 14. Runde der Super League den FC Lausanne-Sport. Die erste Begegnung gewannen die Basler mit einem Tor in der Nachspielzeit gerade noch. An dieser Stelle und unter dem Twitter-Hashtag erfahren Sie ab 20 Uhr, ob es wieder derart knapp wird. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Szene aus dem ersten Spiel der Saison gegen den Aufsteiger: Geoffroy Serey Die (links) ist zum FC Basel zurückgekehrt, Musa Araz ist vom Schweizer Meister weitergezogen und hat im Waadtland eine fussballerische Heimat gefunden. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Fischer denkt an sein Offensivspiel und lässt sich von der Trainerdiskussion nicht aus der Fassung bringen: Vor dem Heimspiel gegen den FC Lausanne-Sport befasst sich Urs Fischer mit dem Spiel in die Tiefe. Dieses hat dem Trainer besonders in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nicht gefallen. Gefallen findet er auch an der Diskussion um seine Person keinen. Aus der Ruhe bringen lässt er sich davon jedoch nicht. » So steht es um den FC Basel vor der 14. Runde

Sportdirektor Georg Heitz: «Bei einem Ausscheiden geht die Geschichte des FC Basel genau gleich weiter»: Nach der 1:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain droht dem FC Basel das europäische Aus. In drei Wochen kommt es zur Direktbegegnung mit Ludogorets Razgrad, dem Gegner um Platz 3. Für Georg Heitz ist das keine kapitale Partie. Vielmehr unterstreicht er die erste Halbzeit, in der der FCB Paris «einigermassen gut kontrolliert hat». » Kurzinterview mit dem Basler Sportdirektor

Animierte Vorschau des FC Lausanne-Sport: Der Gegner bereitet die wichtigsten Kennzahlen der beiden Mannschaften vergleichend auf. Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zur Vorschau.

Ein Teil der statistischen Vorschau auf der Internetseite des FC Lausanne-Sport. Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zu allen animierten Zahlen. (Bild: Screenshot lausanne-sport.ch)

liveticker

Tweets über "#rotblaulive"

fixtures

table

calendar