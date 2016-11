Eine Schlussphase, die sich gewaschen hatte, erlebten 34'639 Zuschauer im St.-Jakob-Park – mit einer bitteren Schlusspointe. Ein Bilderbogen vom 2:1-Sieg des PSG in der Champions League beim FC Basel.

Innert sechs Minuten kassiert Geoffroy Serey Die zweimal die gelbe Karte. Er fehlt damit im so wichtigen Spiel gegen Ludogorets Razgrad. Nach der starken Startphase des Ivorers schmerzt dieser Ausfall – fast ebenso fest wie die vergebene Torchance Marc Jankos oder Renato Steffens glücklose Aktionen.

01.11.2016 um 18:52

Eine Viertelstunde lang darf der FC Basel nach einem unglaublichen Treffer von Luca Zuffi zum 1:1 von einem Achtungserfolg gegen Paris St-Germain und sogar von ein bisschen mehr träumen. Dann schlägt das Starensemble in der 90. Minute unbarmherzig zu und kommt durch ein ebenso schönes Tor von Thomas Meunier zum nicht unverdienten Siegtreffer. Weil Razgrad Arsenal 2:3 unterliegt, gibt es in drei Wochen in Sofia den Showdown um Gruppenplatz 3.