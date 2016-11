Luca Zuffi: «Dieses Tor war so nicht gewollt»

Nach der Last-Minute-Niederlage gegen PSG verbergen Vaclik, Delgado und Zuffi ihre Enttäuschung über den Ausgang der Partie nicht. Der Torhüter hadert mit dem Pech, das dem FCB in der Champions-League an den Hacken klebt und Luca Zuffi verrät frank und frei, wie es zu seinem Traumtor kam.

01.11.2016 um 18:52

Eine Viertelstunde lang darf der FC Basel nach einem unglaublichen Treffer von Luca Zuffi zum 1:1 von einem Achtungserfolg gegen Paris St-Germain träumen. Dann schlägt das Starensemble in der 90. Minute unbarmherzig zu und kommt durch ein ebenso schönes Tor von Thomas Meunier zum nicht unverdienten Siegtreffer. Weil Razgrad Arsenal 2:3 unterliegt, gibt es in drei Wochen in Sofia den Showdown um Gruppenplatz 3.