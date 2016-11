Champions League

1.11.2016, 18:52 Uhr

LiVE: Der FCB fordert Paris Saint-Germain im St.-Jakob-Park heraus (20.45 Uhr)

Erstmals in dieser Champions League gastiert ein ganz Grosser des europäischen Clubfussballs im St.-Jakob-Park. Um 20.45 Uhr geht es los mit dem Duell zwischen dem FC Basel und Paris Saint-Germain, der französischen Übermannschaft um Edinson Cavani und Angel Di Maria. Wie immer sind Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Christoph Kieslich, Samuel Waldis und Daniel Faulhaber

Geoffroy Serey Die und die vielen Duelle mit dem zentralen Mittelfeld von Paris Saint-Germain – ein Schlüsselelement zum Erfolg des FC Basel gegen das französische Luxuskader. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Die Chance gegen einen Grossen – aber kaum die Form dazu: Der FC Basel empfängt am Dienstag (20.45 Uhr) in der Champions League Paris Saint-Germain. Das Hinspiel mit drei Treffern an die Torumrandung nährt die Hoffnung des Schweizer Meisters, gegen die französische Übermannschaft zu punkten. Nur scheinen seine Spieler momentan nicht in der Verfassung dazu zu sein – zudem ist Michael Langs Einsatz unsicher. » Die Lage beim Schweizer Meister vor dem vierten Spiel in der Champions League

Der Anspruch von Paris ist auch der von Unai Emery: Der Spielstil von Paris St-Germain unter seinem neuen Trainer sorgt für anhaltenden Gesprächsstoff in der französischen Hauptstadt. Unai Emery hält das für das Normalste an seinem Job. In Basel will er jetzt erst einmal die Achtelfinalqualifikation sichern, und dafür, sagt er, müsse seine Mannschaft im Vergleich zum ersten Spiel noch etwas oben draufpacken. » Ein Blick zum Befinden des heutigen Gegners des FCB

Ticketingdesaster – der FCB krebst zurück: Der FC Basel macht einen Rückzieher: Die Ticketpreise sollen nun doch nicht angepasst werden. Die massiven Erhöhungen der Jahreskarten in einzelnen Sektoren hatten heftige Proteste zur Folge. FCB-Präsident Bernhard Heusler spricht von einem Fehler. » Alles zum Umdenken des FCB

Ticketpreise beim FCB – aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Treue Fans behandelt man nicht so – das hat der FC Basel zu spät erkannt und zieht seine Ticketpreisreform vorerst zurück. Bei den vergleichsweise immer noch günstigen Eintrittspreisen im Joggeli gibt es aber noch ein anderes Phänomen. » Kommentar zum Ticketingdesaster beim FCB

Die Geschichten des Geoffrey Serey Die: Der Ivorer erklärt im Interview mit der «Basler Zeitung», wie seine eigenwillige Frisur zum Markenzeichen wurde, erzählt vom Dasein als Krieger auf dem Fussballplatz und wie sich das Zerwürfnis mit Paulo Sousa zugetragen hat. » Zum ganzen Interview

liveticker

Tweets über "#rotblaulive"

