11.11.2016, 04:50 Uhr

Erst fitten, dann heiraten – oder umgekehrt

Dieses Wochenende haben Sie die Wahl der Qual: An der Fitnessexpo können Sie von einem muskulösen Body träumen, an der Hochzeitsmesse von einem Tag als Prinzessin. Eine kleine Entscheidungshilfe. Von Andrea Fopp

Ein Mann, ein Strauss. Bodybuilder Lazar Angelov. (Bild: Montage: Nils Fisch)

Kürzlich haben wir in der TagesWoche behauptet, es reiche, täglich eine halbe Stunde zu spazieren, um fit zu bleiben. Etwas haben wir dabei verschwiegen: Lazar Angelov werden Sie so natürlich keiner. (Das ist der schmächtige Mann mit Strauss im Bild).

Jetzt sind Sie aber enttäuscht, oder?

Dann gehen Sie doch an die Fitnessexpo. «Schweisstreibende Lektionen wie Zumba, Swiss Jumping, CrossFit, EMS-Training, Piloxing, Bootcamp, Yoga und viele mehr machen dich fit», heisst es im Programm (in der Fitnesswelt ist man offenbar per Du, wir bleiben aber jetzt beim Sie, gellen Sie).

Gumpen und pumpen

Auf jeden Fall haben die Fitnessfreaks im Werbevideo ziemlich Lazarov'sche Bodies. Alle gumpen sie rum oder stemmen Gewichte, alle sind ziemlich jung, alle haben Leggins an den Beinen und alle sehen aus wie so richtige Macher. Die tun was, die schaffen an sich, die bewirtschaften die eigene Ich-AG.

Okay, stimmt: Einer ist alt in diesem Video. Der hat weisse Haare, Bart und keine Muskeln, ist dafür sehr, sehr lustig.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich jetzt entscheiden: Wollen Sie weiterhin auf die Fitnesschinderei verzichten und dafür Witze reissen, oder legen Sie allen Humor beiseite und sich ein paar Muskeln zu?

Schminken und Schmachten in Weiss

Vielleicht sind Sie ja aber bereits einen Schritt weiter. Vielleicht haben Sie bereits einen Superbody – und einen Superpartner dazu (das eine setzt das andere natürlich voraus, no pain, no gain). Dann können Sie die Fitnessexpo auslassen und direkt an der Hochzeitsmesse «den schönsten Tag im Leben Liebender» planen.

Dort lernen Sie, dass «die Braut der strahlende Mittelpunkt jeder Hochzeit» ist, wie es in der Medienmitteilung heisst. Wie? Mit einem «Traumkleid» sowie mit «Frisur- und Make-up-Vorschlägen». Faszinierend!

Der Fünfer und s'Weggli

Falls Sie immer noch unsicher sind, ob Sie eher der Typ Fitnessexpo oder der Typ Hochzeitsmesse sind: Easy, gehen Sie einen Schritt zurück und betrachten Sie die Situation objektiv.

Es gibt keinen Grund, sich zu entscheiden. Denn, gute Neuigkeiten: Das Wochenende hat zwei Tage, wie beide Messen auch. Sie können getrost am Samstag die eine und am Sonntag die andere Messe besuchen. Sie haben das verdient.

Für alle, die trotzdem keine Zeit für beide Messen haben: Verzweifeln Sie nicht, wir haben einen Trostpreis. Die rasenden Reporter der TagesWoche sind für Sie vor Ort. Lesen Sie ihre Berichte am Sonntag.

Hochzeitsmesse: 12./13.November, 10 bis 18 Uhr, Messe Basel, Halle 2. Infos

Fitnessexpo: 12./13.November, 10 bis 18 Uhr, St. Jakobshalle. Infos.