Fit zu sein bedarf es wenig, und wer fit ist, ist ein König

Als Beatrice* zwölf Jahre alt war, starb ihr Vater vor ihren Augen. 25 Jahre später bekam sie ihre erste Panikattacke. Seither erleidet die heute 44-Jährige regelmässig Angstzustände, und zwar immer bevor sie in die Ferien fährt. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

31.10.2016 um 04:50

In den schwersten Zeiten hatte Laura* beim Einkaufen jedes Mal so heftige Angstattacken, dass sie glaubte, an einem Herzinfarkt zu sterben. Doch die 45-Jährige hat gelernt, ihre Angst zu kontrollieren. Wie erzählt sie hier.