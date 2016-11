Medien in Europa

Pressefreiheit, ade!

Der türkische Premierminister Binali Yıldırım sagt, die EU habe ihn nicht zur Pressefreiheit zu belehren. In Europa selbst scheinen sich einige Regierungen an der Türkei zu orientieren. Europa verliert seine Vorbildfunktion für freie Medien. Von Krsto Lazarević

Journalismus ist kein Verbrechen – könnte man denken. Die Geschehnisse in der Türkei zeigen einen anderen Trend. Aber nicht nur dort leidet die Freiheit der Medien. (Bild: © Osman Orsal / Reuters)

Es steht schlecht um die Freiheit der Medien auf der Welt, und zwar nicht nur in China, Nordkorea und Eritrea, sondern auch in Europa. In der Türkei – weiterhin offizieller EU-Beitrittskandidat – wird dies auf brutale Art deutlich.

Am Montag wurden der Chefredaktor der regierungskritischen «Cumhuriyet» Murat Sabuncu und 13 weitere Redaktoren festgenommen. Vermeintliche Kontakte zur PKK und der Gülen-Bewegung dienen dem Erdogan-Regime derzeit als Rechtfertigung, um repressiv gegen Kritiker vorzugehen.

Linke und kurdische Medien sind weitestgehend ausgeschaltet, nun steht dieses Schicksal womöglich auch der regierungskritischen «Cumhuriyet» bevor. Im September erhielt die Redaktion den alternativen Nobelpreis für «ihren furchtlosen investigativen Journalismus und ihr Bekenntnis für Meinungsfreiheit ungeachtet von Unterdrückung, Zensur, Verhaftungen und Morddrohungen».

Hauptsache, die Türkei hält die Flüchtlinge draussen

Am Mittwoch wurde der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen zum «Feind der Pressefreiheit» ernannt. Er zähle zu den 35 Staats- und Regierungschefs, Organisationen und Geheimdiensten, welche die «Pressefreiheit durch Zensur, willkürliche Verhaftungen, Folter und Mord» unterdrücken, teilte die Organisation mit.

Christian Mihr, der Geschäftsführer der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, beschreibt das Ausmass der jüngsten Repressionswelle: «Seit dem Putschversuch ist die Türkei schon jetzt das Land mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Aktuell sind es mehr als 130 und damit deutlich mehr als in notorisch repressiven Staaten wie China und Iran.» Mindestens 140 Medien seien geschlossen worden.

Die Türkei hat die meisten inhaftierten Journalisten weltweit.

Bereits im Mai dieses Jahres wurden der damalige Chefredaktor der «Cumhuriyet» Can Dündar und der Hauptstadtbüroleiter Erdem Gül zu fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem Staatspräsident Erdogan sie höchstpersönlich angezeigt hatte. Sie wurden verurteilt, weil sie geheime Dokumente veröffentlicht hatten, aus denen hervorgeht, dass die Türkei Waffen an Islamisten in Syrien geliefert hat. Can Dündar hat sich aus der Türkei abgesetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mit der anstehenden Wiedereinführung der Todesstrafe wird sich die Türkei endgültig von der Europäischen Union entfernen. Eine ernstzunehmende Beitrittsperspektive hat das Land dann nicht mehr. Die regierende AKP erhofft sich vielmehr einen privilegierten Zugang zu den europäischen Märkten und Visafreiheit für türkische Staatsbürger. Die EU-Staaten indes erwarten von der Türkei, dass sie ihnen Flüchtlinge vom Hals hält.

«Die rote Linie ist überschritten» – «kann neu gezogen werden»

So reagierte der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım mit wenig Verständnis auf die Kritik des EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz, es sei eine rote Linie überschritten worden, und sagte am vergangenen Dienstag in Ankara: «Mein lieber Freund, was hat deine Linie schon für Gültigkeit? Über deine Linie ziehen wir eben eine andere.»

Die Ausmasse der Repression in der Türkei lenken derzeit auch von der massiven Einschränkung der Pressefreiheit in EU-Staaten ab. Christian Mihr sagt: «Mit der massiven Repression in der Türkei sind die Vorgänge in der EU nicht zu vergleichen. Richtig ist aber auch, dass die Regierungen etwa in Ungarn und Polen mit Eingriffen in die Unabhängigkeit öffentlicher und privater Medien und mit weitreichenden Gesetzen in erschreckender Weise in die Pressefreiheit eingreifen.»

Eingeschränkte Pressefreiheit auch in der EU

Brüssel hat es in der jüngeren Vergangenheit nicht geschafft, effektiv gegen die Aushöhlung der Pressefreiheit in Polen, Ungarn und Kroatien vorzugehen. Polen ist in der Rangliste der Pressefreiheit von «Reporter ohne Grenzen» um 29 Plätze gefallen – und das noch bevor das neue Mediengesetz in Kraft trat.

Die nationalkonservative PiS-Regierung nutzte ihren Wahlsieg, um das Verfassungsgericht zu entmachten und die öffentlichen Rundfunkanstalten unter ihre Kontrolle zu bringen. Kritische Journalisten wurden entlassen, während die Pressefreiheit durch neue Gesetze eingeschränkt wird.

Die EU-Kommission forderte, einige dieser Schritte zurückzunehmen, und stellte ein Ultimatum, das am 27. Oktober auslief, was von der polnischen Regierung weitestgehend ignoriert wurde. Mihr fordert: «Sollte die PiS-Regierung ihren Kurs nicht korrigieren, muss die EU über Sanktionen wie etwa eine Kürzung der Fördergelder für Polen nachdenken.»

Brüssel vermeidet es aber, diese Mittel einzusetzen. Das wird in Ungarn deutlich, wo es mit der Pressefreiheit seit Viktor Orbáns Machtantritt im Jahr 2010 steil bergab geht. Noch am 16. Oktober gingen Tausende Menschen in Budapest auf die Strasse, um für Pressefreiheit und gegen die Einstellung der grössten Oppositionszeitung «Nepszabadsag» zu demonstrieren.

Brüssel hat es in der jüngeren Vergangenheit nicht geschafft, effektiv gegen die Aushöhlung der Pressefreiheit in Polen, Ungarn und Kroatien vorzugehen.

Bis zu ihrer Einstellung war es die auflagenstärkste überregionale Tageszeitung in Ungarn. Inzwischen wurde die «Nepszabadsag» an den regierungsnahen Oligarchen Lőrinc Mészáros verkauft, der zu den engen Vertrauten Viktor Orbáns gehört. Damit wurde ohne Vorwarnung das wichtigste Organ der Orbán-Kritiker geschlossen.

In Kroatien attackierte der rechtsextreme Kultusminister Zlatko Hasanbegović die Pressefreiheit, weil er sich mehr «patriotische Inhalte» wünschte. Die Unterstützung für nicht-kommerzielle Medien wollte Hasanbegović völlig einstellen, was vor allem die Minderheitenmedien in Kroatien getroffen hätte.

Die beliebte Satiresendung «Montirani Proces» wurde vom öffentlich-rechtlichen Sender HRT abgesetzt, weil sie angeblich religiöse Gefühle verletze. Inzwischen ist Hasanbegović von seinem Posten als Kultusminister zurückgetreten und moderatere Kräfte haben übernommen. Die kommenden Monate in Kroatien werden zeigen, ob es seitens der Regierung weitere Angriffe gegen die Pressefreiheit geben wird.

Mordversuche und tätliche Angriffe gegen Journalisten auf dem Balkan

Allerdings besteht in Kroatien auch konkrete Gefahr für Journalisten. Der Vorsitzende des kroatischen Journalistenverbands Saša Leković berichtete vergangenen Freitag auf seiner Facebookseite, dass jemand seine Autoreifen so beschädigt habe, dass es fast zu einem Unfall auf der Autobahn kam. Kroatische Nichtregierungsorganisationen und Medien beschrieben den Vorfall als Mordversuch gegen Leković, der bereits zuvor Drohungen ausgesetzt war.

Vorsitzende des kroatischen Journalistenverbands fürchtet um sein Leben: Die Reifen von Saša Leković wurden angeritzt, so dass es richtig übel enden könnte.

Im südlich von Kroatien gelegenen Montenegro werden Journalisten besonders häufig Opfer von körperlichen Angriffen. Nach Angaben der montenegrinischen «Human Rights Action» wurden seit dem Jahr 2012 69 Journalisten, aufgrund ihrer Arbeit, Opfer von tätlichen Angriffen. Allein im Jahr 2015 waren es demnach 23. In einem Land mit 625'000 Einwohnern ist das eine beachtliche Zahl.

In Montenegro werden Journalisten besonders häufig Opfer von körperlichen Angriffen.

Die Ermordung des Chefredaktors der Tageszeitung «Dan» Duško Jovanovic im Jahr 2004 wurde bis heute nicht aufgeklärt. 2014 wurde die Redaktion der Tageszeitung «Vijesti» Opfer eines Bombenanschlags.

Journalisten der regierungskritischen Medien «Dan», «Viejsti» und «Monitor» sind besonders häufig Angriffen ausgesetzt. Ausserdem muss sich der Investigativjournalist Jovo Martinović derzeit vor Gericht verantworten, weil ihm vorgeworfen wird, Mitglied eines Drogenschmugglerrings gewesen zu sein.

Jovo Martinović – einst gefeierter Recherche-Journalist, heute soll er ein Bandenmitglied sein.

Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen halten die Anklage nicht für stichhaltig. Montenegro soll bald Nato-Mitglied werden, und auch die EU-Beitrittsverhandlungen sind weiter fortgeschritten als bei jedem anderen Beitrittskandidaten.

Europa droht, seine Vorreiterrolle zu verlieren

Auf der Top-Ten-Liste der Länder mit der höchsten Pressefreiheit liegen weiterhin fünf EU-Staaten. Die Schweiz ist auf Rang 7. Doch Christian Mihr warnt: «Insgesamt erleben wir schon seit einiger Zeit eine Erosion der europäischen Vorreiterrolle auf diesem Gebiet.» Die genannten Beispiele zeigen, dass Brüssel andere Prioritäten setzt und die Einschränkung der Pressefreiheit zumindest toleriert.

Mihr kritisiert: «Eigentlich hat die EU Sanktionsmöglichkeiten bis hin zum Entzug der Stimmrechte im Europäischen Rat, wenn Mitgliedsstaaten schwerwiegend und nachhaltig die Grundwerte aus den europäischen Verträgen verletzen. Leider ist die EU bislang sehr zögerlich gewesen, von diesen Möglichkeiten auch entschlossen Gebrauch zu machen.»

Insofern muss sich die EU tatsächlich die Frage gefallen lassen, ob sie anderen Staaten etwas über rote Linien bezüglich der Pressefreiheit predigen kann, wenn innerhalb der Union die massive Einschränkung derselben toleriert wird. Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım ist nur der falsche Fragesteller.