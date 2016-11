Wie bei Asterix

4.11.2016, 04:49 Uhr

Ceta als Lehrstück zum Funktionieren der Demokratie in der EU

Mit Ach und Krach kam das Ceta-Abkommen zwischen der EU und Kanada doch noch zum Abschluss. Der Weg dahin ist ein Lehrstück zum Funktionieren der innereuropäischen Demokratie. Von Georg Kreis

Die Globalisierungsgegner hofften auf die Wallonen – doch denen ging es ums Eigeninteressen, nicht ums Prinzip. (Bild: Reuters)

Letzten Sonntag konnte der kanadische Premier doch noch nach Brüssel fliegen, um das unterschriftsreife Ceta-Abkommen mit seinem Namenszug zu versehen.

Justin Trudeaus Maschine hatte drei Stunden Verspätung, doch auf die kam es auch nicht mehr an. Denn der Gipfel war ursprünglich für den Donnerstag vorgesehen, hatte also seinerseits drei Tage Verspätung. Was auch nicht viel ist angesichts von Verhandlungen, die sieben Jahre gedauert hatten und nun als vorbildliche Liberalisierung des Handels in die Geschichte eingehen dürfen.

Ceta steht für Comprehensive Economic and Trade Agreement, auf Deutsch: Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen. Exemplarisch ist das Abkommen in der offenbar guten, aber schwer zu findenden Mischung von beseitigten Handelshemmnissen und Schutz vor unguter Hemmungslosigkeit.

Rücksichtslose Akteure der Demokratie

Der ganze Handel um das Handelsabkommen, das 1600 Seiten dick ist, war eben auch in unguter Weise exemplarisch: Er zeigte die Schwierigkeiten auf, die entstehen können, wenn Diplomatie und Demokratie harmonisiert werden müssen.

Die Schwierigkeit machte in diesem Fall nicht die Diplomatie, weil sie zu wenig Rücksicht auf sogenannte Basisbedürfnisse genommen hätte. Die Schwierigkeit machte die Demokratie, weil ein paar ihrer Akteure die Chance nutzen, um sich rücksichtslos in Szene zu setzen. Ceta war und ist zudem so etwas wie eine Hauptprobe für andere Vereinbarungen, zum Beispiel mit Vietnam und Japan, sowie mit noch stärker umstrittenen Abkommen (TISA und TTIP).

EU-Kommissionspräsident Juncker gab am Sonntagsgipfel mediengerecht die Erklärung ab: «Ende gut – alles gut!» Das Ende ist aber noch lange nicht erreicht. Jetzt hat man erst die Unterschrift, nun braucht es noch die Genehmigung des EU-Parlaments, der 28 nationalen Parlamente und der 14 untergeordneten Regionalparlamente.

Parlamente möchten nicht aufs Kopfnicken reduziert werden.

Unproblematische Teile von Ceta dürfen schon im Frühling 2017 in Kraft treten. Dann, so die Hoffnung, würde man die Vorteile des Abkommens (die in Aussicht gestellten Einsparungen für Konsumenten und Hersteller von jährlich 500 Millionen Euro) sogleich spüren, und dies würde dem Ratifikationsvorgang helfen. Diese Zustimmung unter Dach und Fach, könnte das ganze Abkommen in Kraft treten.

Andererseits wird es auch Gegenstimmen geben, allein schon aus dem formalen Grund, weil keine Alternative vorliegt und Parlamente nicht einfach aufs Kopfnicken reduziert werden möchten. Und irgendeinmal haben auch noch Gerichte ihr Wörtchen mitzureden, sicher das berühmte deutsche Verfassungsgericht (Karlsruhe), aber auch der von belgischen Regionalisten angerufene EU-Gerichtshof (EuGH). Also: Ende gut, noch nicht alles gut.

Aus rein juristischer Sicht hätte für die Unterzeichnung eine Zustimmung des EU-Ministerrats und des EU-Parlaments genügt. Es schien aber politisch klüger, nicht erst am Schluss des Verfahrens, sondern schon jetzt eine erste Zustimmung einzuholen. Damit konnte die generellere Bereitschaft zum Ausdruck gebracht werden, das demokratische Partizipationsprinzip respektieren zu wollen.

Ausufernde Rücksicht auf die Demokratie

Diese Möglichkeit bestand nicht schon in der Ausgangslage, sondern war von den Regierungen der Unionsmitglieder gefordert und im Juli 2016 auf deren Druck von der Kommission geschaffen worden: Die Ceta-Vereinbarung wurde als «gemischtes Abkommen» eingestuft, was zur Folge hatte, dass die Unterzeichnung nicht nur im Ministerrat von 28 Regierungen sowie im Europäischen Parlament gutgeheissen werden muss, sondern auch von allen nationalen Parlamenten und – in einigen Fällen vorgeschaltet – von 14 Regionalparlamenten (davon 5 belgische), deren Haltung für die nationalen Parlamente bestimmend ist.

War «Brüssel» zuvor der Kritik ausgesetzt, sich mit Diktaten über Basiswillen hinwegzusetzen, sahen sich die oberen Entscheidungsträger jetzt mit der Kritik konfrontiert, sich aus opportunistischen Gründen ad hoc über eigene Regeln hinwegzusetzen. Mit ihrer Vorgehensweise setzte die EU ihre Reputation als verlässliche Verhandlungspartnerin, also ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Kanada auf der Gegenseite gab mehrfach zu verstehen, dass es unter solchen Voraussetzungen den Glauben an einen Vertragsabschluss verliere.

Später zeigte ein anderer Kommentar mehr Verständnis: Ein Ignorieren der von vielen Bürgern empfundenen Skepsis, auch wenn diese sachlich nicht gerechtfertigt sei, wäre Wasser auf die Mühlen der EU-Kritiker und politisch äusserst unklug gewesen. Die ausufernde Rücksicht auf die Demokratie hinderte ein paar Demonstranten der Anti-Globalisierungsszene jedoch nicht, im Moment der Vertragsunterzeichnung den Repräsentanten der europäischen Demokratie vorzuwerfen, sie würden die Demokratie bedrohen. Diesen Vorwurf machten die Protestler mit Farbbeutel-Würfen sichtbar.

Die 500 Millionen Menschen zählende EU wurde von einer 3,6-Millionen-Region zur «Geisel» regionaler Befindlichkeit gemacht.

Opposition gegen Ceta gab es auf beiden Seiten, auf der kanadischen wie der europäischen. Aber nur der europäische Widerstand war in den europäischen Medien ein Thema. Die Scheinwerfer der Medien waren ganz auf das kleine Wallonien gerichtet, das sich – wie in den Asterix-Comics – als einziges gallisches Dorf der Besetzung durch die römischen Legionen entzogen hat. Der aktuelle Fall präsentierte sich freilich so, dass die 500 Millionen Menschen zählende EU von einer 3,6-Millionen-Region zur «Geisel» regionaler Befindlichkeit und Ambitionen gemacht werden konnte.

Andernorts, von den internationalen Medien weniger beachtet, spielten sich ebenfalls merkwürdige Demokratieübungen ab. So bei unseren Nachbarn im Osten. Der österreichische SPÖ-Regierungschef Christian Kern lancierte in seiner Partei sogar eine Mitgliederbefragung. Die Stimmbeteiligung von 7,5 Prozent wurde als grosser Erfolg gewertet, aber 88 Prozent der Abstimmenden äusserten sich gegen Ceta.

So hätte das Schicksal der ganzen EU wegen dieser informellen Pseudoabstimmung von der Einstellung der SPÖ-Mitglieder abhängen können. Da aber ein falsches, das heisst ein nicht gewünschtes Resultat herausschaute, stufte man nach alter Tradition die Nichtstimmenden als Zustimmende ein und kam dennoch zu einem positiven Ergebnis. SPÖ-Altfinanzminister Hannes Androsch sprach denn auch von einer «massiven Zustimmung». Wenn von 200’000 SPÖ-Mitgliedern nur 14’000 dagegen stimmten, «dann sind 186’000 dafür. Das ist eine qualifizierte Mehrheit.»

Die EU versteht solche Abkommen nicht als Treiber eines globalen Wildwuchses, sondern als dessen Domestizierung.

Die Unterzeichnung wurde nicht wegen der österreichischen, sondern dem belgischen Unions-Mitglied zur Zitterpartie. Die EU versuchte in längeren Verhandlungsrunden, die Wallonen mit Zusatzerklärungen ausserhalb der 1600 Seiten umfassenden Ceta-Abkommens zufriedenzustellen. Die Wallonen erwirkten als Gegenleistung für ihr Einlenken eine Schutzklausel für ihre Landwirtschaft und die Zusicherung, jederzeit aus Teilen des Vertrags aussteigen zu können. Möglicherweise war auch die Erwartung im Spiel, sich mit zähem Verhandeln zusätzliche Subventionen einhandeln zu können.

In der Schlussphase ging es kaum mehr um den Inhalt des Abkommens, bestimmend waren in diesem Powerplay vor allem die innerbelgischen parteipolitischen Gegebenheiten. Der wallonische Regierungschef Paul Magnette von den in der nationalen Regierung nicht vertretenen Sozialdemokraten setzte gegen den flämischen Premierminister Charles Michel der konservativen Allianz seine Blockademöglichkeit ein. Dabei konnte er sich auch als heldenhafter Kämpfer gegen die Globalisierung aufspielen und Statur für die nächsten Wahlen gewinnen. Spielte den heldenhaften Kämpfer gegen die Globalisierung: der wallonische Regierungschef Paul Magnette. (Bild: Reuters)

Der belgische «Regionalfürst» Magnette erlebte sogar die Genugtuung, nach Paris ins Elysée geladen zu werden, wo er sich vom Genossen François Hollande umwerben lassen konnte. Mit seinem Einlenken enttäuschte Magnette am Ende der Übung freilich die prinzipiellen Globalisierungsgegner, die gehofft hatten, mit dem Nein ein über die Region und über das konkrete Abkommen hinaus wirkendes Zeichen gegen übermächtigen Freihandel setzen zu können. Die EU versteht solche Abkommen allerdings nicht als Treiber eines globalen Wildwuchses, sondern als dessen Domestizierung.

Das Verfahren verhalf denen, die ihr Blockadepotenzial rücksichtslos eingesetzt hatten, zu einem unguten symbolischen Triumph.

In diesem Widerstand verbanden sich Opposition gegen übermächtige Kräfte der Weltindustrie und kleinräumiger Protektionismus einer strukturschwachen Region. Wallonien hat einen dramatischen Niedergang seiner vormals blühenden Industrie hinter sich und ist zugleich von einer international leicht zu konkurrenzierenden Landwirtschaft abhängig. Auf der anderen Seite war die für einmal konforme Zustimmung der flämischen Region. Diese war nicht von Rücksichten auf die EU, sondern ebenfalls von Eigeninteressen bestimmt, kommen doch 90 Prozent der aus Belgien nach Kanada exportierten Güter aus deren Region.

Das «Timing» dieser Einigung war wirklich schlecht. Es führte zu den unerfreulichen Alternativen: Einhalten des Zeitplans um den Preis des Scheiterns der Einigung oder Erreichen einer Einigung um den Preis eines starken Überziehens des Zeitplans. Einleuchtend und richtig, dass die zweite Variante zum Zug kam, was in Anbetracht des grossen Vertrags, um den es ging, keine Rolle spielen sollte. Aber das Verfahren verhalf denen, die ihr Blockadepotenzial rücksichtslos eingesetzt hatten, zu einem unguten symbolischen Triumph.

Am Ceta-Gipfel vom Sonntag erklärte der freundliche Kanadier Trudeau, in dieser Sache ein bisschen etwas darüber gelernt zu haben, wie die europäischen Demokratien funktionieren. Wir können uns fragen, was er wohl gelernt hat und was wir aus diesem Fall lernen können.