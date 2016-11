Ein Video zum Naziprozess gegen Eric Weber und Widerstand gegen das Ende der Hauptpost

4.11.2016, 10:43 Uhr

4.11.2016, 10:43 Uhr

Prestigeprojekt der Wirtschaftskammer zerbröckelt

Der Widerstand gegen die Energiesteuer, über die am 27. November abgestimmt wird, wächst im Baselbiet, schreibt die «Basellandschaftliche Zeitung».

Das Projekt von Wirtschaftskammer und FDP-Regierungsrätin Sabine Pegoraro bringt eine Erhöhung der Heizöl-Preise. Damit sollen Gebäudesanierungen finanziert werden.

Laufens CVP-Stadtpräsident Alexander Imhof (CVP) hat gegen die Abstimmung Beschwerde eingelegt. Er stört sich an einer Beilage in der «Basellandschaftlichen Zeitung», die gegen das Propagandaverbot verstosse.

Auch in der FDP wächst der Widerstand. Fraktionschef Rolf Richterich ist genauso dagegen wie prominente Alt Politiker oder Handelskammer-Direktor Franz Saladin und der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen.

P.S. Im Baselbiet hat man als Politiker reichlich Arbeit, die man anpacken könnte. Etwa, den Kanton wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen, oder die schädliche Verfilzung von Wirtschaftskammer und Regierung zu bekämpfen. Das ewige Politikertalent aus Arlesheim FDP-Landrat Balz Stückelberger sah die Ursachen aller Übel dagegen an einem eher überraschenden Ort: Beim 1. Mai. Den wollte er als Feiertag – erfolglos – abschaffen.

Wir finden: Der Mann hat das Kaliber zum Regierungsrat.

Regierung wehrt sich gegen Schliessung der Hauptpost

Die Hauptpost zwischen Markt- und Barfüsserplatz soll 2018 geschlossen werden.

Das kündigt die Schweizerische Post AG an.

Grund dafür sei die zurückgehende Kundschaft.

Dagegen regt sich politischer Widerstand: Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin (SP) kündigt an, bei der Postkommission PostCom Beschwerde einzulegen.

«Die Hauptpost mit ihrer hochwölben Schalterhalle ist ein Wahrzeichen von Basel, das es als solches und mit seiner aktuellen Funktion zu erhalten gilt», argumentiert Brutschin.

Endlich amtlich: Abgewählter Grossrat Eric Weber darf Nazi genannt werden

Wer seine Vorstösse las, seine Geschichte kannte, seine Flugblätter in die Hände bekam, wusste es schon lange: Der Grossrat Eric Weber, frisch aus dem Grossen Rat abgewählt, ist ein Rechtsextremer der übleren Sorte. Das hat nun das Basler Strafgericht bestätigt, das den Linksaktivisten Jürgen Saalfrank vom Vorwurf der Beleidigung freisprach. Saalfrank hatte Weber an einer Flyeraktion Nazi genannt, nach Darstellung von Weber sogar Nazischwein. Beides war zulässig.

So kommentiert Jürgen Saalfrank das Urteil:

Überflüssiger Veranstaltungshinweis

Zwei gute Nachrichten und eine schlechte. Heute Abend spielen The Cure in der St. Jakobshalle, das ist positiv zu werten. Eher negativ ist dabei, dass das Konzert längst ausverkauft ist. Macht aber (fast nichts). Denn wir erzählen am Samstag, wie es war. Und liefern zur Einstimmung die Begründung, warum «Disintegration» von The Cure ein Kultwerk ist: