1. Mai bleibt im Baselbiet ein Feiertag

Kultwerk

¶Majestätischer Sound, der durch die tiefsten Furchen des Herzens pflügt: «Disintegration» aus dem Jahr 1989 ist das zum Verzweifeln schöne Meisterwerk von The Cure. Möglichst viel davon an ihrem anstehenden Konzert in der St. Jakobshalle, bitte.Von Andreas Schneitter. Weiterlesen