Ein neues Baby bei den Flusspferden

Im Zoo Basel ist ein Flusspferd zur Welt gekommen. Geschlecht und Name des elften Kindes von Helvetia und Wilhelm sind noch unbekannt.

02.11.2016 um 11:11

«Ich fühle mich willkommen, aber mit Distanz.» Ahmed Jizawi lebt als Flüchtling in Basel. Manchmal würde er am liebsten zurück nach Syrien. Und er fürchtete die Polizei hier mehr als jene in seiner Heimatstadt Homs.