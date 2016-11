Nachtgang

1.11.2016, 18:00 Uhr

Die Ausgeh-Highlights im November

Goldig wie das Laub an den Bäumen, so wird der Nachtgang-Monat November. Endlich kann man sich wieder lange Nächte um die Ohren hauen – im Club, im Konzertlokal oder an einer wilden Party. Von Danielle Bürgin

Tinariwen bringen die Klänge der Sahara nach Basel (Bild: Tinariwen)

Jeweils zum Monatsbeginn gibt es bei uns eine Übersicht an Ausgeh-Empfehlungen. Hier die Termine im November:

KW 44 (03.11. bis 05.11.), KW 45 (12.11.), KW 46 (17. & 18.11.), KW 47 (26. & 27.11.)

KW 44

Indie-Rock

Cloudride & Two Year Vacation

3. November, 20h @Kaschemme

Seit 15 Jahren gehören Cloudride zur Basler Indie-Szene. Eine lange Zeit, in der sich auch einiges verändert. So kündigen Cloudride ihr vorerst letztes Konzert mit Gitarrist Philipp Koch an. Der Abend soll die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen, indem der neue Cloudride-Song «Keep Driving» zum ersten Mal live gespielt wird. Der Song steht nicht nur für die gemeinsame Vergangenheit der Jungs, sondern auch für alles, was noch kommen mag. Support bekommen die Basler von der Schwedischen Band Two Year Vacation, bei denen Bleu Roi's Produzent György Barocsai mitwirkt.

Pop-Up-Diner

Le Diner

4. November, 19:30 @Milchhüsli

Beim Namen Beschle denken Basler vor allem an süsse Köstlichkeiten wie Pralinen oder Torten. Pascal Beschle, der Junior der Confiserie-Famile, rührt aber bei seinem neuen Gourmet-Projekt lieber in den Kochtöpfen. «Le Diner» heisst sein Pop-Up-Event im Restaurant Milchhüsli (ehemals Caffè Bologna) an der Missionsstrasse 61. Ziel von «Le Diner» sei es, hochstehende Gastronomie einem breiten Publikum zugänglich zu machen, sagt Beschle. Jetzt findet bereits die dritte Ausgabe der Diner-Reihe statt. Auf dem Menü stehen acht Gänge. Zur Auswahl steht auch eine vegetarische Variante. Passend zur Saison gibts eigens kreierte Leckerbissen wie ein Rehpfeffer-Raviolo auf leicht geräuchertem Auberginenpüree, Magenbrot-Croutons und Honig oder Seitan im Haselnuss-Biskuitmantel mit Rotkohl. Die Plätze sind begehrt sind. Früh reservieren!

Social Skills Training

Social Muscle Club

4. November, 19h @Kunsthalle Basel

Wie trainiert man seine sozialen Fähigkeiten ausserhalb seines gewohnten Umfeldes? Indem man sich zum Beispiel mit fremden Menschen aus unterschiedlichen Szenen und Generationen an einen Tisch setzt und sich gegenseitig beschenkt. Dafür werden ganz spezielle Orte ausgesucht, an denen man sich trifft. Nach dem Fitnessclub und Grand Hotel findet die nächste Ausgabe vom Social Muscle Club in der Kunsthalle statt. Motto des Abends: Das Atelier ist zwischen den Menschen – ganz nach Joseph Beuys' Vorstellung einer gesellschaftsverändernden Kunst. Dresscode: schwarz.

Plattentaufe

Die Graue Eminenz

5. November, 21h @Hirscheneck

Die Band Graue Eminenz ist noch jung, die Gesichter aber altbekannt. Die Namen dahinter sind Pascal Perrot (Ex-Welken), Stefan Reinhardt (Ex-Trashcats), Marco Redolfi (Ex-Zamarro), Basil Brändli (Ex-Phebus). Nach einem Jahr Bestehen feiert die Band die Plattentaufe ihres Albums «Instrumentalisiert». Das ist Punk von laut bis melancholisch. Unterstützung bekommt die Graue Eminenz von The Amber Unit und den DJs Prodigal Son (Luc Montini) und Monkey Man (Gabriel Brönnimann).

Spiritual Jazz & Afro Funk

Idris Ackamoor & The Pyramids

6. November, 20:30 @Kaschemme

1977 haben The Pyramids ihr vorerst letztes Konzert am UC Berkeley Jazz Festival gegeben. Knapp 40 Jahre später ist das US-amerikanische Kollektiv mit einem brandneuen Album zurück, nachdem sie vor rund zehn Jahren wiederentdeckt wurden. Für «We Be All Africans» reisten Idris Ackamoor & The Pyramids nach Berlin in das Philophon Studio. Entstanden ist eine wunderbare Sammlung an Afro-Jazz-Funk-Fusion-Songs, die sowohl ältere wie aber auch ganz junge Pyramids-Fans weltweit begeistert. Der perfekte Anlass, die Woche genüsslich ausklingen zu lassen.

KW 45

Filmpremiere & Soundtrack Release

Tony, You Rock (Lombego Surfers)

12. November, 21h @Neues Kino

Anthony oder Tony Thomas, wie ihn seine Freunde nennen, tourt seit bald 30 Jahren mit The Lombego Surfers durch Europa. Der 63-jährige Bandleader verzichtet bewusst auf ein bürgerliches Leben und bleibt seiner Leidenschaft treu: Rock'n'Roll, ohne wenn und aber. Von Basel aus reisen die Lombego Surfers Jahr für Jahr mit ihrem VW-Bus von Konzert zu Konzert. In Basel geniesst die Band Kultstatus. Die Doku von Matthias Willi zeigt nun Anthony Thomas' Leben als Musiker, aber auch abseits der Bühne. Entstanden ist ein intimes Porträt mit Stimmen von Wegbegleitern und natürlich von The Lombego Surfers selbst. Zusätzlich zum Film wird an diesem Abend die 7" Vinyl Single «Tony Padrone — Don't Talk To Me» getauft.

KW 46

Tuareg-Blues

Tinariwen

17. November, 21h @Kaserne

Die Tuareg-Band Tinariwen wurde in Mali 1982 gegründet. International immer erfolgreicher, gelten sie heute als Überväter des Sahara-Blues. Auf die aktuelle Europa-Tournee folgt sogleich eine Tour durch die USA im kommenden Frühjahr. Ein Sound-Mix aus traditionellen Wüstenklängen, Blues und amerikanischem Rock, der textlich oft politisch ist und sich gegen das malische Regime richtet. Erwarten darf man ein Konzerterlebnis, das tief bewegt und in eine weit entfernte Gegend dieser Welt versetzt. Tinariwen veröffentlichen übrigens am 10. Februar 2017 ihr neues Album Elwan als Nachfolger der 2014 erschienenen LP Emmaar.

Techno

30 years Transmat Records mit Derrick May

18. November, 23h @Hinterhof

Von Yello und Kraftwerk inspiriert, hat der Detroit-Techno-Mitbegründer Derrick May bereits zu Studentenzeiten mit seinen DJ-Kollegen Kevin Saunderson und Juan Atkins an neuen Sounds getüftelt. 1986 war das Geburtsjahr seines eigenen legendären Transmat-Labels, auf dem er unter anderem als Mayday oder Rhythim Is Rhythim selbst Musik veröffentlicht hat. Nun feiert der kritische Szenenkenner das 30-Jahr-Jubiläum seines Labels. Zu diesem Anlass steht nicht nur er selbst an den Turntables, sondern er lädt auch das israelische Duo Deep'a & Biri in den DJ-Booth ein. Support gibt es an dem Abend von Hinterhof Resident Agonis. Im Mini-Club legen Herzschwester und Tom Nagy auf. Und pünktlich zum Geburtstag erwartet die Transmat-Fans auch eine neue LP: Pianist und Techno-Fan Francesco Tristano released auf seinem Album «Surface Tension» am 25. November acht neue Tracks, wovon auch vier Kollaborationen mit Label-Vater Derrick May zu hören sind.



KW 47

Plattentaufe

Lovebugs «Land Ho»

26. November, 20h @Volkshaus Basel

Vier Jahre mussten die Lovebugs-Fans auf ein neues Album warten. Die Basler haben sich bewusst Zeit genommen, um «Land Ho» zu produzieren und zu veröffentlichen. Denn mittlerweile geht es der Band vor allem um eines: die Liebe zur Musik. Die eigenfinanzierte Produktion wurde im Berliner Funkhaus Studio aufgenommen und kommt verspielter, freier daher als so manch anderes Vorgängeralbum der Lovebugs. «Wir haben oft auf eine traditionelle Plattentaufe verzichtet und sind gleich los getourt. Das soll mit diesem Album nicht der Fall sein», sagt Lovebugs-Sänger Adrian Sieber und freut sich auf den Auftritt vor heimischem Publikum. Special Guest an dem Abend sind Bleu Roi aus Basel.



House Music

Soulphiction, Baba Stiltz & Kalabrese

26. November, 23h @Elysia

In den frühen 1980er-Jahre ist Michel Baumann zum ersten Mal mit HipHop in Berührung gekommen. Ein wichtiger Moment für den Stuttgarter Musikliebhaber. In den Neunzigern arbeitete er in einem Plattenladen und war selbst schon längst ein leidenschaftlicher Musik-Sammler. Nach dem HipHop und Reggae eroberte irgendwann die House Musik sein Herz. Unter den Pseudonymen Soulphiction und Jackmate veröffentlicht Baumann seit geraumer Zeit unter seinem eigenen Label Philpot, wenn er nicht mit Pampa Records veröffentlicht. Sein Markenzeichen: House-Interpretationen, die Einflüsse aus unterschiedlichen Black-Music-Ecken einbetten. Support bekommt Soulphiction in dieser Nacht von Studio Barnus-Mitglied Baba Stiltz und Rumpelmusig-Gründer Kalabrese. Eine Party, die liebevoll von kreativen DJs gestaltet wird.

Techno

Sunday Breakfast mit Sonja Moonear

27. November, 14h @Nordstern

Den Sonntagspaziergang zum Hafen gleich mit einem Rave verbinden: Der Sunday Breakfast auf dem Nordstern-Schiff lädt zur Nachmittags-Technoparty ein. Und zu dieser Gelegenheit wird die Genfer DJ-Grande-Dame Sonja Moonear eingeladen. Die ehemalige Klassik-Studentin ist beliebt für ihre einfallsreichen Sets, die mal warm sinnlich, mal technoid, hart klingen. Die international viel gelobte Künstlerin wird an dem Nachmittag so manchen auf der Tanzfläche von ihrem kreativen Talent überzeugen und damit verzaubern. Support bekommt Sonja Moonear von Cap, Sandro Kuhne und Flavio aus Zürich.