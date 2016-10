30.10.2016 um 00:10 Urs Fischer: «Darüber werden wir reden müssen» Nach dem 2:0-Sieg des FC Basel gegen die Grasshoppers äussern sich Trainer Urs Fischer und Davide Calla zur Phase nach der 60. Minute, in der der Meister das Spieldiktat den kriselnden Zürchern überliess. Vor dem Auftritt in der Champions League am Dienstag geben diese Minuten zu reden.

29.10.2016 um 17:00 2:0 gegen GC – der FCB kommt mit wenig Aufwand zum Erfolg Der FC Basel gewinnt in der 13. Runde der Super League gegen schwache Grasshoppers mit 2:0 (2:0). Beide Tore erzielt Captain Matias Delgado: das erste nach Zuspiel von Seydou Doumbia, das zweite per Elfmeter. Der Meister führt die Tabelle mit zwölf Punkte vor dem FC Sion an, der gegen Lugano mit 5:1 gewinnt.