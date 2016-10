FC Basel, Einzelkritik

Delgados Doppelpack: Der Serientäter schlägt wieder zu

Seydou Doumbia bereitet sein erstes Tor im FCB-Trikot vor und Matias Delgado somit den Weg zum Doppelpack, den der Captain des FC Basel mit seinem 15. verwandelten Penalty in Serie schnürt. Viel mehr hatten die Akteure des Meister beim 2:0-Sieg in Zürich allerdings nicht zu bieten. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Wertvoller Beitrag zum Auswärtssieg bei den Grasshoppers: Seydou Doumbia (hier eingeklemmt zwischen Cédric Zesiger und Alban Pnishi) bereitete das Führungstor mit einer entschlossenen Balleroberung, einem Sprint und einer uneigennützigen Vorlage vor. (Bild: Andy Mueller/freshfocus)

Tomas Vaclik | Torhüter



Bekam in der 31. Minute von Brahimi den ersten Schuss aufs Tor und in die fangbereiten Arme – was viel über die Offensivaktivitäten des Gegners aussagt. Muss sich ansonsten in der Geisterspiel-Atmosphäre des Letzigrund ziemlich gelangweilit haben. Hatte nur ein paar Rückpässe zu verarbeiten und bei den beiden GC-Chancen in der letzten halben Stunde sah er den Ball knapp an seinem Tor vorbeisegeln. Wird, das zu seinem Trost, trotz eingeschränkter Beschäftigung die volle Siegprämie bekommen.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger



Sah in der 20. Minute eine Gelbe Karte – im zehnten Spiel die erste, was durchaus bemerkenswert ist für einen Abwehrakteur. Ärgerte sich zurecht, weil es ein überflüssiges Foul war. Ansonsten ist so kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris am Dienstag Langs Auswechslung nach einer Stunde das einzig Berichtenswerte von diesem Abend an seiner alten Wirkungsstätte. Von Källström am Fuss getroffen, schied Lang angeschlagen aus. Diagnose kurz nach dem Spiel: offen.

Marek Suchy | rechter Innenverteidiger



Schob eine ganz ruhige Kugel, und weder der physisch starke Tabakovic noch der kleine, wirblige Brahimi brachten genügend Wasserverdrängung auf den Platz, um den Tschechen in Verlegenheit zu bringen. Einzig der bullige Munsy setzte sich einmal mit einem Kopfball auf einen Källström-Corner durch. Alles im Griff: FCB-Verteidiger Eder Balanta, hier von Haris Tabakovic (links) zu Fall gebracht. (Bild: Keystone/WALTER BIERI)

Eder Balanta | linker Innenverteidiger

War von den beiden Zentrumsverteidigern am meisten mit auslösenden Bällen gefordert – und brachte immerhin

den langen Ball auf Traoré zustande, der dem Elfmeter zum 0:2 vorausging. Im Kerngeschäft – also gegen Ball und Gegner – ein sehr sicherer Wert, wenn er gefordert wurde. Was an diesem fussballerisch trüben Abend selten genug vorkam.

Adama Traoré | linker Aussenverteidiger



Leistete sich wie gewohnt kleine Schludrigkeiten, und das bssige, entschlossene Nachsetzen bei einem verlorenen Zweikampf hat er nicht erfunden. Durfte sich beim Penaltytor mit schöner Ballannahme und als Gefoulter einen Assist gutschreiben lassen.

Geoffroy Serey Die | defensiver Mittelfeldspieler



So beflissen und hpyeraktiv unterwegs, dass er die eine oder andere Ballannahme erst im zweiten Versuch hinbekam. Verhinderte mit seiner aufsässigen Präsenz im Zentrum jegliche Entfaltungsmöglichkeit für das GC-Duo Källström/Basic. Auf der Suche nach seiner Bestform war dieses Spiel zwar kein Gradmesser für Serey Die, aber dennoch ein weiterer kleiner Schritt nach vorne.

Taulant Xhaka | defensiver Mittelfeldspieler



Eine der Triebfedern im FCB-Spiel, wenn denn der mal ein bisschen auf die Tube drückte. Erledigte seine Aufgabe fehlerfrei und mit so einer Penetranz im Zweikampf, dass der Aufbau beim Gegner im Keim erstickt wurde.

Davide Callà | rechter Flügelspieler



Von ihm war vor der Pause so gut wie nichts zu sehen, konnte sich gegen den 14 Jahre jüngeren Bamert nicht in Szene setzen – und wenn, dann stand er in Abseitsposition. Kam eigentlich erst zur Geltung, als der Gegner seine beste Phase hatte. Mit dem etwas mehr an Platz kam Callà zu zwei Chancen. Die erste – clever mit Kopf zwischen GC-Verteidiger und Goalie Vasic an der Strafraumkante erarbeitet – verpuffte (75.), bei der zweiten sah er seinen Schuss pariert (79.).

Birkir Bjarnason | linker Flügelspieler



Ein merkwürdiger Auftritt des Isländern: Blieb im Zweikampf öfter zweiter Sieger als von ihm gewohnt – oder er wurde gefoult. Kreativ ging von ihm so gut wie gar nichts aus. Sieht nach einer Formdelle aus, oder er hat sich etwas aufgespart für den Dienstag und die Champions League. Die Sezierung eines Elfmeters: Matias Delgado läuft an, sieht, das Torhüter Vasic sich für die linke Ecke entscheidet, und lenkt den Ball mit dem rechten Innenspann in die andere – 2:0 für den FCB im Letzigrund. (Bild: Keystoen/freshfocus)

Matias Delgado | zentraler offensiver Mittelfeldspieler



Erst gab es ordentlich auf die Socken (Gelb für Basic in der sechsten Minute), dann war ER zweimal zur Stelle. Erst, um nach Doumbias Vorarbeit den Ball lediglich noch über die Linie zu drücken, dann um den 15. Elfmeter in Serie seit seiner Rückkehr zum FCB zu verwandeln. In der Saison-Buchhaltung sind das die Treffer Nummer 6 und 7 für den Captain, der dann nach dem Seitenwechsel nur noch auffiel, als er in der 72. Minute den Platz für Zuffi räumte.

Seydou Doumbia | Angriffsspitze



Das FCB-Spiel funktionierte im Letzigrund ungefähr nach dem Motto: Auf Fehler des Gegners warten, denn die kommen zuverlässig. Also setzte Doumbia den durch einen Källström-Pass in Bedrängnis gebrachten Zesiger unter Druck, knöpfte ihm den Ball, machte sich zügig auf Richtung GC-Tor und servierte Delgado den Ball uneigenützig zum Basler Führungstreffer. Weil er in der 64. Minute nach einem schönen Solo mit seiner zweiten Torchance scheiterte (die erste hatter mit einem Kopfball nach 42 Sekunden gehabt), bleibt der Goalgetter bei sieben Saisontoren – und hat jetzt aber einen Assist auf dem Konto.

Omar Gaber | rechter Verteidiger



Ersetzte in der 61. Minute den angeschlagenen Lang und fiel zu allererst durch einige technische Fehler auf. Die halbe Stunde Einsatz diente so zwar der Praxis, allerdings nicht, um wirklich eine Portion Selbstvertrauen zu tanken und Bonuspunkte zu sammeln.

Luca Zuffi | zentraler Mittelfeldspieler



Zählt – nach dem er vergangene Saison bis auf einen Cup-Match in Münsingen alle(!) Spiele von Beginn an bestritten hat – seit seiner bei der Nationalmannschaft erlittenen Sprunggelenkverletzung nur mehr nicht zur ersten Elf. Wurde in der 72. Minute für Delgado eingewechselt, in einer Phase also, als dem Team das Spiel schon ein wenig aus den Füssen geglitten war. Richtig Zugriff fand Zuffi dann auch nicht mehr.

Marc Janko | Angriffsspitze

Kam in der 81. Minute für Doumbia und war zu kurz im Einsatz, um bewertet werden zu können.

Bewertungsdurchschnitt: 4,3

Nicht eingesetzt beim FCB: Germano Vailati (Tor), Eray Cümart, Mohamed Elyounoussi, Jean-Paul Boëtius.