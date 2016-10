Super League

29.10.2016, 17:00 Uhr

LiVE: Der Meister gegen die kriselnden Grasshoppers (20 Uhr, #rotblaulive)

Die 13. Runde der Super League bringt den FC Basel nach Zürich. Um 20 Uhr trifft er im Letzigrund auf die Grasshoppers, die in den letzten drei Spielen drei Mal verloren haben. Für die Partie zwischen dem Meister und den Zürchern in Schwierigkeiten laden wir Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren ein. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Die Faust des Erfolgs: Tomas Vaclik, in zwölf Spielen gerade mal zehn Mal bezwungen. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Der Abstecher nach Zürich, bevor es am Dienstag in der Champions League weitergeht: Fünf Spieler stehen Trainer Urs Fischer wegen Verletzungen und Krankheit im Letzigrund gegen die Grasshoppers nicht zur Verfügung. Zwei davon sind am Dienstag wieder einsatzbereit, wenn Paris Saint-Germain im St.-Jakob-Park zum Duell in der Champions League bittet. » So steht es um den Meister FC Basel

GC sucht die Bremse für die Abstiegsspirale: Drei Auswärtsniederlagen mit 2:13 Toren lassen in Zürich die Alarmglocken schrillen. Jetzt kommt der FC Basel in den Letzigrund, den zuletzt im Schnitt nur noch 4800 Zuschauer besuchten. » Die Grasshoppers in Schwierigkeiten

Das Verletzungspech des Kevin Bua: Im Cupspiel gegen den FC Tuggen (Mittwoch, 4:1) hat Kevin Bua einen Muskelfaserriss erlitten. Nach den medizinischen Untersuchungen am Tag danach gibt der FC Basel bekannt, dass der Flügel für eine unbestimmte Zeit ausfällt. » Die jüngste Verletzungsgeschichte beim FCB

