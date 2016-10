Halbzeit an den Swiss Indoors: Die Bilder aus der St. Jakobshalle

Alle Jahre wieder gibt sich ein Teil der Crème de la Crème des Tennissports in Basel ein Stelldichein bei den Swiss Indoors. Wir haben ein paar Momente des Jahrgangs 2016 aus der St. Jakobshalle festgehalten.

Am Anfang steht eine Notlösung. Und wie so oft im Leben entwickelt sich ein Provisorium zur dauerhaften Einrichtung. Mit «rotblaulive», dem Twitter-Hashtag für die Berichterstattung der TagesWoche über den FC Basel verhält es sich nicht anders.

26.10.2016 um 04:50

Am Beispiel des jungen Torhüters Djordje Nikolic vom FC Basel zeigt sich ein Problem, das die Schweizer Proficlubs beschäftigt: Sie dürfen Spieler aus Drittstaaten nicht in ihren zweiten Mannschaften einsetzen, auch wenn das vernünftig erschiene. Die Liga arbeitet nun mit dem Staatssekretariat für Migration an einer Lösung.