27.10.2016, 17:24 Uhr

Das Verletzungspech des Kevin Bua – der Flügel fällt mit Muskelfaserriss bis auf Weiteres aus

Im Cupspiel gegen den FC Tuggen (Mittwoch, 4:1) hat Kevin Bua einen Muskelfaserriss erlitten. Nach den medizinischen Untersuchungen am Tag danach gibt der FC Basel bekannt, dass der Flügel für eine unbestimmte Zeit ausfällt. Von Samuel Waldis

Wann der 23-jährige Romand wieder auf dem Platz stehen wird, ist unklar: Kevin Bua wird während des Cupspiels gegen Tuggen ausgewechselt. (Bild: GIAN EHRENZELLER)

Im Juli testete der FC Basel kurz vor dem Saisonstart seine Form gegen den FC Lausanne-Sport. Neben Sportdirektor Georg Heitz und Präsident Bernhard Heusler sass Kevin Bua auf einer Bank und schaute sich das Spiel an. Das Spieler der Mannschaft, zu der er ab diesem Tag gehörte.

Wenige Stunden vor dem Spiel war sein Transfer vom Absteiger FC Zürich bekannt geworden. Und nur Minuten nach der Partie sagte der 23-Jährige: «Im Fussball geht es immer um Fortschritt.» Bua resümierte mit diesem Satz seine Karriere, die noch kein halbes Jahrzehnt alt war, und ihn nach einer Saison in der Challenge League und einer Spielzeit in der Super League bereits ins Kader des Meisters FC Basel brachte.

Doch der Weg ging nicht linear weiter nach oben. Nach einer Verletzung musste sich Bua zum Saisonbeginn gedulden, bis Mitte September, als er im Cup gegen Zug 94 erstmals unter Urs Fischer zum Einsatz kam. Und weil ihn der Trainer nicht auf die Liste derjenigen Spieler setzte, die in der Champions League eingesetzt werden dürfen, war für den Romand klar: Zu viel mehr als Teileinsätzen in der Liga und Spielen im Schweizer Cup wird er kaum kommen.

Bisher vier Einsätze in der ersten Mannschaft

Vorerst wird der dreifache Juniorennationalspieler auch in den nationalen Wettbewerben nicht mehr spielen. In der Cuppartie gegen den FC Tuggen (4:1 für den FC Basel) verletzte sich Bua und musste in der 14. Minuten durch Birkir Bjarnason ersetzt werden. In einem Communiqué meldet der FCB am Donnerstag, dass der Flügel einen Muskelfaserriss erlitt und für eine unbestimmte Zeit ausfällt.

Bua hat für seinen neuen Verein zwei Mal in der Meisterschaft gespielt, zwei Mal im Cup und mit der U21 vier Mal in der Promotion League. Und so unschön die Verletzungsmeldung für den Spieler ist, für den FC Basel ist sie kein einschneidendes Ereignis: Im Kader tummelt sich eine Vielzahl von Flügelspielern.

Vorerst werden also andere zum Zug kommen. Für Bua geht es im Fussball immer um Fortschritt. Aber dieser ist vorerst aufgeschoben.

