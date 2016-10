Schweizer Cup

26.10.2016, 17:30 Uhr

Der FC Basel in Tuggen – den Klassenunterschied endlich sichtbar machen

Beim dritten Anlauf in der laufenden Cup-Kampagne ist Schluss mit Experimenten, Trainer Fischer will klare Verhältnisse sehen. Die Tuggener halten ihrerseits mit Kampfansagen nicht zurück. Wir bieten ab 19.30 Uhr mit Ticker, Spielbericht, Stimmen und Einzelkritik wie immer das komplette Matchpacket und laden unter #rotblaulive zum Mitdiskutieren ein. Von Daniel Faulhaber und Sebastian Wirz

Da spielte der FC Basel zum letzten Mal in Tuggen: Im November 2013 erzielt Giovanni Sio das zweite Tor für den Superligisten. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Die Cup-Vorschau – Tuggen verspricht «harte Kost»: Der FC Basel trifft im Achtelfinal des Schweizer Cups auf den drittklassigen FC Tuggen. Trainer Urs Fischer ist trotz der bislang dürftigen Cup-Auftritte seines Teams gut gelaunt und bereit, nach Champions League und Super League zum dritten mal in der Fussball-Provinz anzutreten. Selbstredend, dass er das auch von seinen Spielern erwartet.

» Fischer will mit schnellem Vorsprung Kräfte sparen



Djordje Nikolic – die Zwickmühle des zweiten Ersatztorwarts: Am Beispiel des jungen Torhüters Djordje Nikolic vom FC Basel zeigt sich ein Problem, das die Schweizer Proficlubs beschäftigt: Sie dürfen Spieler aus Drittstaaten nicht in ihren zweiten Mannschaften einsetzen, auch wenn das vernünftig erschiene. Die Liga arbeitet nun mit dem Staatssekretariat für Migration an einer Lösung. » Die Migrationswächter klopfen dem FCB auf die Finger

Fischer ist «nicht stolz» auf seinen Ausraster: Nach dem Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Lugano (2:2) kam es am Samstag zu tumultartigen Szenen. Urs Fischer und Tessiner Offizielle gerieten verbal aneinander. Der Trainer des FC Basel und der Physiotherapeut der Luganesi werden mit 300 Franken gebüsst, die Assistenten der beiden Coaches erhalten einen Verweis.

» Unsportliches Benehmen: Urs Fischer wird mit 300 Franken gebüsst

Was bisher geschah – der Matchbericht zum Zweitrundenspiel in Zug: Gegen tief mauernde Gastgeber muss sich der FC Basel einen knappen Sieg richtiggehend erleiden. In einem auf 11 Positionen veränderten Team erzielt Daniel Hoegh per Kopf den einzigen Treffer einer Partie, für die Urs Fischer nach Abpfiff deutliche Worte fand.

» Arbeitssieg in Zug – der FC Basel erreicht dank eines Treffers von Daniel Hoegh die dritte Runde

