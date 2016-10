Swiss Indoors

25.10.2016, 11:24 Uhr

Chiudinelli befürchtet: «Viele werden mich gar nicht kennen»

Marco Chiudinelli trifft bei den Swiss Indoors erstmals auf der ATP-Tour auf seinen Landsmann Stan Wawrinka. Für den 35-jährigen Basler, der ein Tennisleben fernab des Rampenlichts führt, ist das Heimturnier der emotionale Höhepunkt einer Saison schlechthin. Von Christoph Kieslich

Ein Tennisleben in der zweiten Reihe: Der 35-jährige Basler Marco Chiudinelli, hier bei den Swiss Indoors 2015. (Bild: Imago)

Die vergangene Woche hat Marco Chiudinelli in der Bretagne zugebracht. Beim Challenger-Turnier in Brest hat er den 18-jährigen Evan Furnes in zwei Sätzen geschlagen, und gegen den Routinier Julien Benneteau ist er mit 2:6, 0:6 ausgeschieden. 1830 Euro Preisgeld nahm Chiudinelli mit nach Hause, und dazu 10 Punkte, mit denen er im ATP-Ranking von 122 drei Plätze nach oben geklettert ist.

Die Woche in Frankreich ist durchaus eine repräsentative für das Tennisleben des Marco Chiudinelli. Es ist keines im Rampenlicht sondern eines bei den kleinen Turnieren weltweit. Und stets reist die Hoffnung auf einen grossen Wurf mit.

So wie 2009, als Chiudinelli sich an den Swiss Indoors in einen Rausch spielt. Er wirft den an Nummer 8 gesetzten Philipp Kohlschreiber raus, dann seinen Landsmann Michael Lammer, er besiegt den aufstrebenden Richard Gasquet und muss sich erst im Halbfinal Roger Federer 6:7, 3:6 beugen.

Basel – Chiudinellis persönliches Wimbledon

Das ist in der langen Karriere des 35-jährigen Marco Chiudinelli ein Höhepunkt. «Wenn ich etwas herauspicken müsste, dann sticht dieser Halbfinal in Basel heraus», sagt er am Vorabend seines Auftritts sieben Jahre später.

Das Los wollte es, dass es am Dienstag (nicht vor 19 Uhr) zum Duell mit Stan Wawrinka kommt. Zum ersten Mal überhaupt auf der Profitour. Gegen den Mann also, der in Abwesenheit von Roger Federer die Schweizer Fahne an den Swiss Indoors hochhalten soll, der dreifache Grand-Slam-Sieger und Gewinner der US-Open in diesem Jahr.

Eine seiner Kolumnen in der «Basler Zeitung» sei mal mit «Basel ist mein persönliches Wimbledon» überschrieben gewesen mit. «Das», findet Chiudinelli, «trifft es sehr gut.» Beim Heimturnier aufzutreten, bedeutet ihm als Basler natürlich enorm viel.

«Wenn er und ich das beste Niveau bringen, dann herrscht ein riesiger Unterschied»

Chiudinelli über das Duell mit Wawrinka

Die Vorfreude bei Chiudinelli könnte grösser nicht sein, und er hofft, dass er seine Nervosität ablegen kann, die er trotz seines Rucksacks an Erfahrung immer noch spürt, wenn er in der St. Jakobshalle auf den Centre Court tritt. «Wir werden eine super Atmosphäre haben. Ich gehe davon aus, dass die Halle ausverkauft sein wird, und es wird für mich doppelt wichtig sein, gut in den ersten Satz zu kommen.» Marco Chiudinelli am Montag in der St. Jakobshalle: Die Swiss Indoors sind für den Basler, der seit 2000 auf der Profitour tingelt, Jahr für Jahr der emotionale Höhepunkt. (Bild: Keystone/KURT SCHORRER)

Natürlich begleitet ihn am Dienstagabend die Hoffnung, noch einmal so etwas zu erleben wie 2009. «Das ist sehr lange her, und es wäre mal wieder an der Zeit», sagt Chiudinelli, der in seiner Karriere lediglich einen ATP-Turniersieg feiern konnte: ebenfalls 2009, an der Seite von Michael Lammer in der Doppelkonkurrenz von Gstaad.

Doch Chiudinelli macht sich nichts vor, was im Vergleich der Welt-Nummer 3 und der Nummer 119 auf ihn zukommt: «Wenn man gegen jemanden spielt, der so deutlich besser ist, wenn er und ich das beste Niveau bringen, dann herrscht ein riesiger Unterschied.»

In solchen Partien müsse man immer hoffen, dass der Gegner nicht seinen besten Tag erwischt. «Gegen Top-Leute kann man nicht gewinnen, wenn sie einen Top-Tag haben. Das kann ich nicht beeinflussen, ich muss versuchen, selbst gut zu spielen.»

Das Karrierehoch mit Platz 52 im Februar 2010

Basel ist jedes Jahr ein Highlight für Chiudinelli. Über sein Ranking schafft er es nicht ins Hauptfeld dieses 500er Turniers der zweithöchsten Kategorie. Und die Qualifikationsmühle bleibt ihm erspart, weil er von Turnierpräsident Roger Brennwald jeweils eine Wildcard erhält.

Seit 2000 tingelt der Basler auf der Profitour. Ein Tennisleben, das sich zwischen Weltranglistenplatz 100 und 300 abspielt. Das klingt nicht glamourös, aber immerhin: Chiudinelli zählt konstant zu dieser überschaubaren Gruppe von Tennisspielern, die die Füllmasse im Tenniszirkus ausmachen. Und von denen manche einen Ausreisser nach oben erleben. Chiudinellis Karrierehoch im Ranking war Platz 52. Das datiert vom 22. Februar 2010, also im Windschatten seines Exploits an den Swiss Indoors.

Das Tennis, die Leidenschaft und der Lebensunterhalt

Für Chiudinelli ist Tennis immer seine Leidenschaft gewesen, aber auch «mein Job, bei dem man schauen muss, dass man sein Geld damit verdient.» Und er sagt auch: «Ein Grund, dass ich noch dabei bin, ist, dass ich mir so mein Leben finanzieren kann.»

Umgerechnet heisst das: 1'882'000 Schweizer Franken weist die ATP als Chiudinellis Preisgeldsumme aus. Macht auf das Jahr umgerechnet knapp 120'000 Franken und damit ungefähr das Doppelte eines Schweizer Durchschnittseinkommens. Im laufenden Jahr haben sich bereits 168'000 Franken summiert. 23. November 2014: Die Schweiz gewinnt in Lille mit Roger Federer und Stan Wawrinka den Davis Cup. Mittendrin: Marco Chiudinelli. (Bild: Reuters/CHARLES PLATIAU)

Nach dem 2015 durch eine Ellbogenoperation eine schwierige Saison für ihn war, hat er in diesem Jahr ein umfangreiches Programm absolviert. Es fing sehr gut an, als er im Februar in Breslau ein Challenger-Turnier für sich entschied. Es war sein erst dritter Einzel-Turniersieg überhaupt nach 2004 und 2009.

Der Rest war das typische Auf und Ab eines Profis aus der zweiten Reihe. Erstrundenniederlagen auf irgendwelchen Courts dieser Welt, ein Viertelfinal beim 250er-Turnier in Newport, Enttäuschungen in den Qualifikationen der Grand Slams in Melbourne, Paris und Wimbledon, und dann immerhin zwei Runden an den US Open, wo Chiudinelli nach 2:0-Satzführung gegen den Franzosen Lucas Pouille, die aktuelle Nummer 17 der ATP, einbrach.

Ob er noch ein weiteres Jahr dranhängen will, darüber wollte Chiudinelli am Montag nicht reden. Nicht vor dieser Affiche gegen Stan Wawrinka.

Die Erinnerung an den jungen Wawrinke in Echallens

Ohne selbst einen Ball zu schlagen, gehörte Chiudinelli an der Seite von Wawrinka und Federer zum Team, das 2014 im Davis Cup triumphierte. Gegenüber gestanden sind sich Chiudinelli und Wawrinka nur einmal: Bei einem Satellite-Turnier vor einer Ewigkeit in Echallens.

Wawrinka war gerade 17, Chiudinelli siegte damals und erinnert sich: «Er war uns kein Begriff. Er war nie in einer Gruppe von Swiss Tennis, und bei den Schweizer Meisterschaften der Junioren habe ich ihn auch nicht wahrgenommen.» Das änderte sich im Jahr darauf, als Wawrinka das Juniorenturnier an den French Open gewann.

Einmal spielten sie, einmal gewann Chiudinelli. Wawrinka war damals 17.

Was Wawrinka und Chiudinelli heute nebst den emotionalen Davis-Cup-Erinnerungen verbindet ist ihre jüngere Bilanz in Basel. Wawrinka, der hier 2006 und 2011 im Halbfinal stand, schied vier Mal hintereinander in der ersten Runde aus, Chiudinelli zuletzt drei Mal.

«Ich gehe davon aus, dass die Leute eher auf der Seite von Stan stehen werden, es sind ja nicht nur Basler in der Halle», sagt Chiudinelli und fügt in aller Bescheidenheit an: «Viele werden mich ja gar nicht kennen.»

