Ein Tänzchen des Erklärbären zum 5. Geburtstag – mit grossem W

Die Medienexperten haben die TagesWoche an ihrem ersten Tag auf Erden bereits abgeschrieben. Fünf Jahre später tanzt unser Erklärbär zur Feier des Jubiläums.

Entstanden ist sie nach dem Super-GAU in Fukushima 2011: die Atomausstiegsinitiative der Grünen. Am 27. November kommt sie vors Volk. Fünf Fragen und Antworten zum geordneten Ausstieg.

30.09.2016 um 04:50

In Basel sind Regierungsratswahlen: Für die bürgerliche (Noch-)Minderheit sind es Richtungswahlen, für Links-Grün geht es um den Machterhalt. Der Erklär-Bär wirft einen Blick in die Wahlliste und sagt, wer mit wem, wie und wo künftig die Geschicke des Kantons Basel-Stadt in der Hand haben wird. Prädikat: Wers nicht gesehen hat, sollte nicht wählen gehen.