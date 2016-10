öV

27.10.2016, 16:54 Uhr

Der Spuk ist vorbei: Ab Samstag ist die Klybeckstrasse wieder für Trams befahrbar

Die Tramgleise in der Klybeckstrasse wurden während drei Monaten ersetzt. Nun ist die Baustelle Geschichte. Ab Samstag können die Tramlinien 8 und 17 wieder auf dieser Strecke verkehren. Von Yen Duong

In der Klybeckstrasse verkehren wieder Trams. (Bild: Dominique Spirgi)

Die Anwohner an der Klybeckstrasse können aufatmen: Knapp zwölf Wochen nach dem Beginn der Bauarbeiten ist die Klybeckstrasse ab kommendem Samstag wieder für den Tram- und Individualverkehr geöffnet. Die BVB hatten am 8. August begonnen, die teilweise über 50-jährigen Gleise zu ersetzen. In dieser Zeit war die Klybeckstrasse komplett gesperrt, die Tramlinien 8 und 17 wurden umgeleitet.

Der Gleisersatz der 1,3 Kilometer langen Strecke erfolgte gemäss Mitteilung der BVB jeweils zwischen Montag und Samstag im Zweischichtebetrieb, der Abbruch der alten Gleise aus Sicherheitsgründen während zwei Nächten. «Die Arbeiten verliefen ohne Unfall oder bauliche Überraschungen», schreiben die BVB. Die Baukosten beziffert das staatsnahe Unternehmen auf rund 2,2 Millionen Franken. Das sei rund 20 Prozent günstiger, als wenn es keine Vollsperrung der Klybeckstrasse gegeben hätte.

Die BVB danken «allen von den Bauarbeiten betroffenen Personen, insbesondere den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Gewerbetreibenden im Umfeld der Klybeckstrasse für ihre Geduld und ihr notwendiges Entgegenkommen während den letzten drei Monaten».