Es war ein Ding der Unmöglichkeit. Wir wollten die komplette Belegschaft der TagesWoche für ein Gruppenbild zum Jubiläum versammeln. 19 Leute bekamen wir schliesslich zusammen. So ist das halt in unserem Medien-KMU: Nie sind alle aufs Mal im Büro. Und das ist gut so.

Geschichten wollen draussen in freier Wildbahn verfolgt werden. Darum fehlen auf dem Foto Regio-Redaktor Jeremias Schulthess, Multimedia-Mann Jonas Grieder sowie Naomi Gregoris und Marc Krebs vom Kulturressort. Manchmal machen unsere Kollegen tatsächlich Ferien, so wie Produzent Mike Niederer, Regio-Redaktor Matthias Oppliger und Regio-Leiter Gabriel Brönnimann.

Sportredaktor Samuel Waldis bezieht einen freien Nachmittag, bevor er wieder halbe Nächte in Fussballstadien verbringt. Redaktor und Web-Entwickler Felix Michel absolviert ein Stage beim gemeinnützigen Recherchezentrum Correktiv in Berlin.

Unser Job ist es, Themen aufzuspüren, Geschichten zu recherchieren, Artikel zu verfassen und zu publizieren. Für Sie, liebe Leserin, lieber Leser.

Ebenfalls nicht aufs Foto geschafft haben es Redaktionsassistentin Béatrice Frefel, Sibylle Schürch vom Management Support und Praktikantin Simone Janz. Auch Geschäftsleiter und Chefredaktor Christian Degen fehlt, denn unser Chef ist kein Bürohocker, sondern ständig auf Achse mit der Mission, die TagesWoche in die Zukunft zu führen. Schliesslich ist auch unser Art Director Hans-Jörg Walter, der das Bild schoss, nicht auf dem Foto. Irgendwie konnte er den Selbstauslöser nicht finden.

Ja, wir sind ein dynamischer Haufen. Eine kleine, wendige Redaktion mit grossem Anspruch und klaren Haltungen. Dazu gehört auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Viele von uns arbeiten Teilzeit, und zwar nicht nur die Mütter sondern auch viele Väter – ein weiterer Grund, warum wir es nie schaffen werden, wirklich alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu versammeln.

Aber darum geht es auch nicht. Unser Job ist es, Themen aufzuspüren, Geschichten zu recherchieren, Artikel zu verfassen und zu publizieren. Für Sie, liebe Leserin, lieber Leser. So verstehen wir unseren Auftrag, heute und in Zukunft.

Wer wir sind, woher wir kommen und wohin es gehen soll: Alles zum Jubiläum der TagesWoche in der Übersicht.