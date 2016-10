Unkritische Genspielchen, Asylzentrum in den Startlöchern und eine Drämmlifahrt mit der BVB-Stimme

¶ Für die SP ist klar: Jetzt können die Linken fünf Sitze in der Regierung schaffen. Die SP-Delegierten sprachen sich darum am Dienstagabend für das Zweierticket Wessels/Mück im zweiten Wahlgang aus.Von Jeremias Schulthess. Weiterlesen

¶ Genforscher haben eine neue Technologie entdeckt, die ihnen alles ermöglicht, was man sich bei Genmanipulationen vorstellen kann. Das schreit nach ethischen Regeln. Doch diese werden im globalen Wettbewerb kaum durchzusetzen sein.Von Roland Fischer. Weiterlesen

Chemie

¶ Der Chemiekonzern BASF plant in der Region Basel einen weiteren Stellenabbau: Bis Ende 2018 will das Unternehmen an den Standorten Basel-Rosental und Schweizerhalle rund 180 Arbeitsplätze aufheben. Die Syna zeigt sich besorgt. Von sda und TaWo. Weiterlesen