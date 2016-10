Linke kosten den Wahlerfolg in vollen Zügen aus – und wollen mehr

Fussball

¶Am Beispiel des jungen Torhüters Djordje Nikolic vom FC Basel zeigt sich ein Problem, das die Schweizer Proficlubs beschäftigt: Sie dürfen Spieler aus Drittstaaten nicht in ihren zweiten Mannschaften einsetzen, auch wenn das vernünftig erschiene. Die Liga arbeitet nun mit dem Staatssekretariat für Migration an einer Lösung.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen