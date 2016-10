Wahlen BS 2016

Baschi Dürr gibt auf – er stellt sich nicht mehr zur Wahl fürs Präsidium

Baschi Dürr will nicht mehr Regierungspräsident werden. Er tritt im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Wer nun oder ob überhaupt noch jemand gegen Elisabeth Ackermann antritt, ist noch offen. Von Jeremias Schulthess, Dominique Spirgi, Renato Beck und Yen Duong

Baschi Dürr verzichtet aufs Regierungspräsidium. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Regierungsrat Baschi Dürr verzichtet auf den zweiten Wahlgang ins Regierungspräsidium, teilt die FDP mit. Parteipräsident Luca Urgese sagt, man habe sich nach dem Wahlsonntag so entschieden – auch als Konsequenz aus dem Abschneiden von Dürr im Kampf um das Präsidium.

Der FDP-Regierungsrat lag am Sonntag bei der Wahl ums Präsidium rund 3500 Stimmen hinter Elisabeth Ackermann (Grüne), die den Sprung in den Regierungsrat im ersten Wahlgang schaffte, während Dürr auch hier noch ein zweites Mal antreten muss. Der Entscheid von Dürr ist nachvollziehbar. Die Fokussierung auf die Wiederwahl in den Regierungsrat, erlaube ihm, «sich auf die Regierungsratswahlen sowie das Justiz- und Sicherheitsdepartement und dessen Aufgaben zu konzentrieren», heisst es in der Mitteilung der FDP.

Mit dem Rückzug seiner Kandidatur fürs Präsidium kommt Dürr seinem bürgerlichen Mitstreiter Lorenz Nägelin in die Quere. Der SVP-Kandidat richtete seinen Wahlkampf bisher komplett auf das Justiz- und Sicherheitsdepartement aus.

Für welches Departement Nägelin jetzt antreten wird, sei offen, sagt Urgese. Denkbar ist für den FDP-Präsident eine Rochade, bei der der SVP-Kandidat beispielsweise das Bau- und Verkehrsdepartement übernehme.

Steigt Nägelin ins Rennen ums Präsidium?

Die Möglichkeit bestätigt Joël Thüring, der Wahlkampfleiter der SVP. Möglich sei auch, dass Nägelin ins Rennen um das Präsidium steige. Das müsse man jedoch erst noch im Team besprechen.

Der Rückzug von Dürr kam auch für Thüring überraschend. Er sagt, der Entscheid sei unter den bürgerlichen Parteien nicht abgesprochen gewesen. Trotzdem glaubt Thüring, dass die Chancen auf einen Sitz im Regierungsrat für die SVP immer noch dieselben sind.

Anders sieht dies der bereits gewählte Conradin Cramer. Der LDP-Regierungsrat sagt, für die bürgerlichen Kandidaten sei der Kampf ums Präsidium gelaufen. Er selbst will jedenfalls nicht antreten. Für ihn steht nach wie vor das Erziehungsdepartement im Vordergrund. «Das ist die Aufgabe, der ich mich gerne stellen würde», sagt Cramer.

Ackermann ist perplex in der Poleposition

Faktisch ist mit dem Entscheid Dürrs das bürgerliche Viererticket beerdigt: Dürr und Nägelin konkurrenzieren sich nun im Kampf um den Posten in der Justizdirektion.

Unklar ist, ob die übrigen Kandidaten fürs Regierungspräsidium im zweiten Wahlgang wieder antreten. Fest steht, dass es einen zweiten Wahlgang geben wird. Dies sei zwingend, sagt der Leiter Wahlen Daniel Orsini. Eine stille Wahl ist also ausgeschlossen.

Elisabeth Ackermann sagt, sie sei völlig perplex ob des Rückzugs. Sie habe Baschi Dürr umgehend angerufen, um sich zu vergeweissern, dass die Meldung stimmt. «Ich bin völlig überrascht – und kann die Situation nun noch gar nicht einordnen. Am Sonntag hiess es noch, dass er nochmals antreten wird.»

