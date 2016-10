Swiss Indoors

22.10.2016, 17:36 Uhr

Premiere in Basel: Wawrinka trifft auf Chiudinelli

Der Topgesetzte Stan Wawrinka trifft in der ersten Runde der Swiss Indoors, die am Montag beginnen, auf seinen Landsmann Marco Chiudinelli. Das ganz spezielle Schweizer Duell zwischen der Weltnummer 3 und dem Baselbieter gab es auf der ATP-Tour noch nie und ist für den Dienstag angesetzt. Von Christoph Kieslich

Basel ist bereit für die Swiss Indoors 2016. (Bild: facebook.com/swissindoorsbasel/)

Nach der frühen Absage von Roger Federer, nach der Sperre, die die ATP Nick Kyrgios aufgebrummt hat und nach dem kurzfristigen Forfait von Rafael Nadal haben die Swiss Indoors bei der Auslosung am Samstag ein emotionales, rein schweizerisches Erstrundenduell beschert bekommen: Stan Wawrinka trifft auf Marco Chiudinelli, gegen den er auf der Profitour noch nie gespielt hat.

Der 35-jährige Baselbieter Chiudinelli, derzeit als Nummer 122 der Weltrangliste geführt, hat ebenso wie Landsmann Henri Laaksonen (ATP 135) eine der beiden verbliebenen Wildcards der Swiss-Indoors-Veranstalter erhalten. Die erste war an Juan Martin Del Potro, den Indoors-Sieger von 2012 und 2013, gegangen.

Die Partie zwischen dem dreifachen Grand-Slam-Sieger Wawrinka, der in dieser Saison bei den US Open triumphiert hat, und Chiudinelli, der an der Seite von Wawrinka den Davis Cup gewonnen hat, ist für Dienstag angesetzt. Wawrinkahat in Basel noch etwas gutzumachen, schied er doch zuletzt vier Mal in der ersten Runde.

Hochkarätig besetzte Qualifikation

Am Samstag und Sonntag läuft in der St. Jakobshalle die hochkarätig besetzt Qualifikation (ab ATP-Nummer 61) zum Hauptturnier, das am Montag mit einem Showact eröffnet wird.

Das Tableau der Swiss Indoors 2016:

Das Tableau der Swiss Indoors 2016. (Bild: Screenshot swissindoorsbasel.ch)