Lara Guts perfekter Start in den WM-Winter

22.10.2016, 11:10 Uhr

Das Podium in Sölden: Lara Gut eingerahmt von der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der überraschend auf Platz 3 vorgestossenen Italienerin Marta Bassino (rechts). (Bild: Keystone/GIAN EHRENZELLER)

Mit 1,42 Sekunden Vorsprung lag Lara Gut bei Halbzeit vor der zweitplatzierten Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Schon bei ihrem ersten Sieg auf dem Rettenbach-Gletscher vor drei Jahren hatte die Tessinerin nach dem ersten Lauf vorne gelegen, damals aber betrug ihre Reserve vergleichsweise bescheidene 77 Hundertstel. Ihren Vorsprung verteidigte die Schweizer Weltcup-Gesamtsiegerin des letzten Winters auch diesmal souverän.

Um 1,44 Sekunden distanzierte letztlich Lara Gut die zweitplatzierte Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Eine grössere Differenz gab es im Riesenslalom der Frauen zuletzt vor fast 13 Jahren. Im Februar 2004 gewann die Schwedin Anja Pärson 1,98 Sekunden vor der Slowenin Tina Maze. Lara Gut errang ihren zweiten Sieg in Sölden, wo sie schon vor drei Jahren den ersten ihrer nunmehr vier Erfolge im Riesenslalom sicher gestellt hatte. Insgesamt war es ihr 19. Sieg im Weltcup.

» Der Saisonhöhepunkt: Die 44. Ski-WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar 2017)

Lara Gut gewinnt auf dem Rettenbachgeltscher über Sölden das erste Rennen der Saison. (Bild: Reuters/DOMINIC EBENBICHLER)

Zwei nahezu perfekte Läufe: Lara Gut im Steilhang des Rettenbachferner. (Bild: Reuters/DOMINIC EBENBICHLER)

Mikaela Shiffrin war auch als deutlich geschlagene Zweite zufrieden. Im Riesenslalom erreichte sie erst zum sechsten Mal das Podium. Ihr einziger Sieg datiert von 2014, als sie zeitgleich mit der noch abwesenden Anna Veith (ehemals Fenninger) in Sölden gewann. Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino, die Junioren-Weltmeisterin von 2014, die mit ihren 20 Jahren noch ein Jahr jünger ist als Shiffrin und die es erstmals aufs Weltcup-Podium schaffte.

Weltcuppunkte sammelten neben Lara Gut drei weitere Schweizerinnen. Die Schwyzerin Wendy Holdener belegte Platz 16. Knapp dahinter reihte sich als 18. die erst 18-jährige Walliserin Mélanie Meillard ein. Mit Nummer 41 sicherte sie sich in ihrem erst dritten Weltcuprennen, dem ersten in einem Riesenslalom, gleich die ersten Punkte. Die Zürcherin Simone Wild erreichte Schlussrang 23.

Die Walliserin Camille Rast verpasste die Final-Qualifikation um ärgerliche 19 Hundertstel. Bei ihrer Weltcup-Premiere erreichte die erst 17-Jährige mit Startnummer 60 Platz 32.

Schlussklassement: 1. Lara Gut (SUI) 2:23,02. 2. Mikaela Shiffrin (USA) 1,44 zurück. 3. Marta Bassino (ITA) 1,93. 4. Stephanie Brunner (AUT) 2,28. 5. Sofia Goggia (ITA) 2,77. 6. Tessa Worley (FRA) 2,82. – Ferner: 16. Wendy Holdener (SUI) 3,83. 18. Mélanie Meillard (SUI) 3,86. 23. Simone Wild (SUI) 4,31.» Der Riesenslalom der Männer am Sonntag um 10.00/13.00 Uhr » Weltcup Sölden » Tina Mazes Rücktritt, Patrick Küngs Kritik: Was es zum Start in den alpinen Ski-Winter zu sagen gibt – siehe verwandte Artikel