Super League

22.10.2016, 17:00 Uhr

LiVE: Der FC Basel zu Gast im Tessin

(20 Uhr, #rotblaulive)

22.10.2016, 17:00 Uhr

Drei Tage nach der verpassten Chance gegen Paris Saint-Germain in der Champions League geht der Alltag für den FC Basel in der Liga weiter. In der zwölften Runde trifft der Meister heute um 20 Uhr im Tessin auf den FC Lugano. Wie immer laden wir Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren ein. Von Samuel Waldis und Chistoph Kieslich

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Die Lage beim Meister: Viel Zeit bleibt Urs Fischer und dem FC Basel nicht bis zum Spiel in Lugano, um die brutale Niederlage in der Champions League gegen Paris St-Germain wegzustecken. Der unangefochtene Leader der Super League kann aus dem Vollen schöpfen und wird von einem gefestigten FC Lugano die Punkte nicht geschenkt bekommen. » Die Lage beim Meister

Zuversicht und Ärger zugleich: Am Morgen nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain hadert der FC Basel damit, eine Chance gegen einen Grossen in der Champions League nicht genutzt zu haben. Der Auftritt gibt dem Trainer und seinen Spielern aber auch Zuversicht für die kommenden Aufgaben. » Stimmungsbericht am Morgen nach der Niederlage in Paris

Heitz und der HSV – es ist eine Hängepartie: Die «Bild-Zeitung» in Hamburg will wissen, dass Georg Heitz, der Sportdirektor des FC Basel, nicht zum HSV geht. Das ist nach Informationen der TagesWoche zu voreilig. » News zum möglichen Wechsel des Basler Sportdirektors zum Hamburger SV

liveticker

Tweets über "#rotblaulive"

fixtures

table

calendar