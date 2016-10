PSG erwartet den FC Basel in einer schier uneinnehmbaren Festung

Champions League

Die teueren Spieler und der renommierte Trainer Unai Emery sind das eine bei Paris St-Germain. Dazu kommt die eindrückliche Form des Torjägers Edinson Cavani und die noch imponierendere Heimbilanz der Hauptstädter, die am Mittwochabend den FC Basel in der Champions League empfangen. Von Christoph Kieslich

Als ob er die Fallhöhe zwischen dem Glamourclub Paris St-Germain und dem FC Basel verdeutlichen wollte: Unai Emery, Trainer des PSG, am Tag vor dem Champions-League-Duell. (Bild: Reuters/CHARLES PLATIAU)

Irgendwie wird man im Vorfeld dieses Champions-League-Runde das Gefühl nicht los, dass für Paris der Besuch des FC Basel nicht viel mehr als ein Intermezzo im Vorbeigehen darstellt. Zwar wird der Schweizer Meister ob seiner Husarenstücke auf internationaler Ebene als «Riesentöter» begrüsst, und Trainer wie Spieler der Gastgeber zollen dem FC Basel pflichtbewusst alle Hochachtung. Die jedoch wird noch vor jeder Partie in der Königsklasse floskelhaft verteilt.

Aber eben: Am Sonntag kommt Olympique Marseille in den Prinzenpark, und die Classique gegen den grossen, alten Rivalen erzeugt bereits grösseres Fieber als das Duell mit Basel. Tickets für dieses Spiel gibt es schon ab 32 Euro; für OM muss man 60 Euro aufwärts hinblättern. Und so mussten am Dienstag Nationalspieler Blaise Matuidi und Unai Emery mehr Fragen zum Derby de France als zur Champions League beantworten.

Während sich PSG international auf Kurs befindet und den Gruppensieg wohl mit Arsenal unter sich ausmachen wird, gibt es schliesslich in der Ligue 1 noch Nachholbedarf. Der Dominator der vergangenen vier Jahre hinkt vier Punkte hinter dem Überraschungsteam her, Lucien Favres OGC Nizza; von Marseille als Tabellenzwölftem ganz zu schweigen.

PSG trifft erstmals auf einen Schweizer Gegner

Es ist zwar das erste Mal überhaupt, das Paris St-Germain im Europacup auf einen Gegner aus der Schweiz trifft, aber in Unai Emery haben die Hauptstädter einen Mann an den Schalthebeln, der den FC Basel aus dem Effeff kennt. Erst im März hat Emery den Sevilla FC auf die Mannschaft von Urs Fischer eingestellt – und nach einem 0:0 in Basel schliesslich mit einem diskussionslosen 3:0 die Viertelfinals in der Europa League erreicht.

Der Pariser Blitzstart gegen Arsenal – 41 Sekunden bis Cavanis Tor:

Nach dem Emery zwei Monate später mit Sevilla Geschichte schrieb und im Endspiel von Basel den dritten Triumph hintereinander in der Europa League feierte, wird der schlaksige Baske von den Scheichs in Paris als der Mann erachtet, der dem Prestigeobjekt PSG nun auch zu internationalem Ruhm führen kann. «Rêvons plus grand» heisst deshalb eines der vielen Mottos des auf Hochglanz polierten Hauptstadtclubs: «Lasst uns von Grösserem träumen.»

Dafür opferten die Scheichs im Sommer fast handstreichartig Laurent Blanc, der drei Mal Meister mit PSG geworden ist und in drei Jahren sage und schreibe elf Titel geholt hat. 22 Millionen Euro sollen sich die Besitzer aus Katar die Abfindung kosten lassen haben.

Noch ist PSG nicht so unangefochten wie in den letzten vier Jahren

Noch bewegt sich Emerys neue Mannschaft nicht so selbstverständlich und unangefochten wie in den zurückliegenden Jahre durch die Liga. Aushängeschild Zlatan Ibrahimovic hat Paris ablösefrei den Rücken gekehrt, und David Luiz wurde kurz vor Toresschluss für fast 40 Millionen Euro zurück zu Chelsea transferiert.

Uai Emery kann aus einem Fundus an Spielern schöpfen, deren Marktwert über 400 Millionen Euro taxiert wird.

Auf der anderen Seite der Transferbilanz kostete Grzegorz Krychowiak fast so viel wie Luiz. Der 26-jährige Pole hat sich in Sevilla unter Emery einen Namen als herausragender Stratege im defensiven Mittelfeld gemacht. 25 Millionen wurden ausserdem in Jesé von Real Madrid investiert, wobei der 23-jährige Linksaussen bisher nur zu drei Kurzeinsätzen gekommen ist.

Emery scheint Jesé auch nicht dringend zu benötigen. Der Trainer kann in Paris aus einem reichen Fundus von Hochbegabten schöpfen, die nach einschlägigen Schätzungen einen Marktwert von über 400 Millionen Euro besitzen. Zum Vergleich: Derjenige der FCB-Spieler wird mit einem Sechstel taxiert.

Emerys hochkarätig besetztes 4-3-3-System

Um seinen aus Sevilla bekannten Fussball einzustudieren, diese wie einer Perlenschnur gezogenen Direktkombinationen, die stete Suche nach freien Räumen und die messerscharfe Zuspitzung dieser Suche wie vom Reissbrett, kann es Emery auch verschmerzen, dass ein erfahrener Gestalter wie der 27-jährige Argentinier Javier Pastore verletzt ausfällt, Landsmann Angel Di Maria in einem Schaffenstief steckt oder es dem brasilianisch-italienische Schlachtross Thiago Motta am Gesässmuskel zwickt. Pariser Trio: Vorne der französiche Nationalspieler Blaise Matuidi, in der Mitte der aus Nizza gekommene Hatem Ben Arfa, der bisher nioch nicht gebraucht wurde, und dahinter Edinson Cavani, die Tormaschine des PSG. (Bild: Reuters/CHARLES PLATIAU)

Emery hat ein Kader zur Verfügung, dessen individuelle Qualität der FCB-Trainer Urs Fischer sogar höher einschätzt als jenes von Arsenal. Und Emery hat in den ersten elf Spielen in der Ligue 1 und in der Champions League ein bisschen herumprobiert, er lässt seine Mannschaft in einem gepflegten 4-3-3-Grundmuster spielen, das gegen den Ball zu einem 4-1-4-1 wird, und alles ist derzeit zugeschnitten auf Edinson Cavani.

Was Cavani vor die Füsse und auf den Kopf fällt, macht er zu Toren.

Seit er beim 6:0 gegen Caen vier Tore in einer Halbzeit gemacht hat, ist der Uruguayer nicht mehr zu bremsen. Seine Torquote konnte sich schon sehen lassen, als dem ehemaligen Napoli-Stürmer in Paris noch Ibrahimovic vor der Sonne stand. Nun, nach neun Runden, steht der 29-Jährige mit neun Toren in der Liga zu Buche, und die zwölf Treffer über alle Wettbewerbe gesehen, erheben ihn im Quervergleich zu den anderen vier grossen Ligen Europas in eine Ausnahmestellung.

Das ist natürlich alles zutiefst beeindruckend. Cavani macht derzeit aus allem, was ihm auf den Kopf oder vor die Füsse fällt, ein Tor. Und Geschenke wie am Wochenende in Nancy schlägt er erst recht nicht aus:

Wer solch einen Knipser in seinen edel besetzten Reihen hat, dem bereitet ein Heimspiel gegen den FC Basel zumindest kein grösseres Kopfzerbrechen, auch wenn Emery höflich bestimmt: «Es ist ein Gegner, der Respekt verdient. Er hat viel Erfahrung und ist es gewohnt zu gewinnen.»

Der Prinzenpark – schier uneinnehmbar

Wahr ist aber auch, dass der PSG ungeheuer heimstark ist. Ein 0:2 im März gegen Monaco war der einzige Fehltritt in der Liga vor eigenem Publikum in den zurückliegenden 39 Spielen. Seit 2006 und einer Heimniederlage gegen Hapoel Tel-Aviv hat Paris von 41 Europacup-Partien im Parc des Princes nur noch eines verloren hat – das Viertelfinal-Hinspiel 2015 gegen den FC Barcelona. 25 Mal verliessen die Gäste seither als Verlierer, aber immerhin 15 Remis nähren die vage Hoffnung der Basler auf ein Erfolgserlebnis.

Für Blaise Matuidi steht ausser Frage, was von seiner Mannschaft gefordert ist: «Wenn wir um den ersten Platz spielen wollen, müssen wir Basel schlagen.» Alles andere würde Fussball-Paris in ziemliche Irritation stürzen. Zumindest bis zum Sonntag und dem Derby de France. Der Prinzenpark mit dem FC Basel beim Training am Vorabend der Champions League: Hier zu gewinnen ist in den vergangen Jahren lediglich Monaco und dem FC Barcelona gelungen. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

