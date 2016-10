Tennis

18.10.2016, 04:50 Uhr

Novak Djokovic bietet in seiner Krise ein Bild der Zerrissenheit

18.10.2016, 04:50 Uhr

Er zerreisst sich das Shirt am Leib, zertrümmert seinen Schläger und stellt Sinnfragen: So kannte man Novak Djokovic noch nicht. Nun droht er am Ende einer Saison voller Höhen und Tiefen Platz 1 in der Weltrangliste zu verlieren. Von Jörg Allmeroth

Halloween in Schanghai: Novak Djokovic während des Spiels gegen den Deutschen Mischa Zverev, bei dem er sich bereits in einem Loch sah. (Bild: Reuters/ALY SONG)

Am 5. Juni dieses Jahres, kurz vor halb sieben Abends, malte er ein riesiges Herz in den roten Sand von Paris. Da lag der letzte seiner vielen grossen Triumphe nur ein paar Augenblicke zurück, der historische Sieg bei den French Open – und einer der letzten erfüllten Träume als Tennisspieler. «Völlig überwältigt» war Novak Djokovic von seinem Glück, «am liebsten über der Erde schweben» wollte er, der Be-Herrscher des globalen Wanderzirkus.

Viele glaubten, Djokovic werde nun erst recht die Pulverisierung alter Rekorde vorantreiben, nun, nachdem der Makel des fehlenden Roland Garros-Titels beseitigt war. Doch wer auf die vier Monate nach diesem Feier-Tag blickt, speziell noch einmal auf die letzten Wochen, der erkennt, dass Djokovic am ganz anderen Ende der Erwartungsskala gelandet ist.

» Swiss Indoors | Entry List Nick Kyrgios, eigentlich als eine der Attraktionen an den Swiss Indoors in Basel (22. bis 30. Oktober) angekündigt, ist für sein ungebührliches Auftreten beim Turnier in Schanghai nicht nur mit 25'000 Dollar gebüsst, sondern von der ATP für acht Wochen gesperrt worden . Somit kann er in der Schweiz nicht starten.Eine erste Wildcard haben die Basler Veranstalter an den grossen Comebacker des Jahres, Juan Martin Del Potro, vergeben. Der Argentinier trug sich 2012 und 2013 in die Siegerliste der Swiss Indoors ein.

Zwar ging es schwarz auf weiss nicht bergab mit dem serbischen Granden, er ist immer noch die Nummer 1 der Weltrangliste. Aber das, was in Fachkreisen als Sieger-Aura bezeichnet wird, die Stärke eines Spielers, die sich auch aus seiner gesamten Statur ableitet, die ist in einem Strudel von Niederlagen, Zweifeln, Krisengerüchten sportlicher und privater Natur verschwunden. Die grossen Titel gewannen jedenfalls andere, einer vor allem, Andy Murray, also der Mann, der Djokovic jetzt sogar vom Tennisgipfel verdrängen kann.

«Er ist nicht mit sich im Reinen im Moment»

Mats Wilander, früherer Weltranglistenerster

Am Wochenende war gerade noch einmal der neue, nicht wiederzuerkennende Djokovic zu bestaunen, bei einem Halbfinale des Masters-Turnier in Schanghai: Da zerriss sich der früher eiserne Mentalkrieger auf offener Bühne das T-Shirt, lamentierte mit dem Schiedsrichter und den Zuschauern herum, zerhackte wütend seinen Schläger. Es war vor allem ein unerhörtes Gesamtbild, weil es genau dies in den Jahren seiner einsamen Tennis-Regentschaft nicht gegeben hatte – psychische Labilität, Abladen von Problemen auf andere Personen und Umstände.

«Er ist nicht mit sich im Reinen im Moment», sagt der Schwede Mats Wilander, selbst einmal in den 80er Jahren die Nummer eins der Welt, «er ist in einem schwierigen Prozess der Neujustierung.» Eine Form der Autoaggression: Novak Djokovic mit zerrissenem Shirt bei der Niederlage... (Bild: Reuters/ALY SONG)

...gegen Roberto Bautista Agut. Der Spanier besiegt den Weltranglistenersten im Halbfinal von Schanghai mit 6:4, 6:4. (Bild: Keystone/ANDY WONG)

Tatsächlich ist nicht komplett überraschend, was um und mit Djokovic passiert. Denn auch anderen Grossen der Branche ist es schon so ergangen wie dem Mann aus Belgrad: Kaum hatten sie ein finales grosses Ziel erreicht, einen lange begehrten Pokal gewonnen oder Platz 1 der Weltrangliste erreicht, da stürzten sie in erhebliche Motivationsprobleme. Und fragten sich schlicht, wie auch ein gewisser Boris Becker nach dem Sprung auf den Tennisthron, «was jetzt noch kommen kann.»

Auf der Suche nach dem Seelenfrieden

Becker, der amtierende Trainer von Djokovic, wird am ehesten nachvollziehen können, wie sich sein Schützling gerade fühlt, was er zu verarbeiten hat und wie er darum ringt, wieder eine geordnete Arbeitsbasis zu finden. Djokovic hat es selbst jüngst mehrfach erläutert: Wie schwer es für ihn sei, einen neuen Blick auf den Beruf zu finden, auf seine Ziele. Und dass es tatsächlich schwer ist, seine Absichten auch umzusetzen, erleben nun er und die Öffentlichkeit ziemlich drastisch: denn vom erwünschten Seelenfrieden, davon, «den Sport und das Sein auf dem Tennisplatz zu geniessen», ist er noch meilenweit entfernt. Wie in Schanghai.

Wenn nicht alles täuscht, steht Djokovic bei seinem Prozess der Neuaufstellung, bei dieser Häutung als Berufsspieler, gerade erst am Anfang. Beim Serben kommt ein erschwerender Faktor hinzu, und damit sind nicht die gelegentlich angeführten privaten Probleme gemeint: Djokovic ist einer der grössten Perfektionisten, die das Tennis und der Sport überhaupt je gekannt haben.

Die teilweise totale Kontrolle über die Branche, über selbst die ärgsten Rivalen, erlangte er auch, weil er sich als freier Unternehmer makellos aufstellte und alle Aspekte des Profi-Seins mit Hellsichtigkeit und Disziplin ausfüllte. Djokovic reiste nicht nur mit Fitnesstrainer, Konditionstrainer und Bewegungscoach umher, sondern brachte zu grossen Turnieren sogar einen Koch mit – der allerdings nur nach einem schon vorher ausgetüftelten Menüplan die Speisen zubereiten durfte.

Djokovic und der Anspruch, alles zur absoluten Vollkommenheit zu regeln

Einer von Djokovics Helfern, der Österreicher Gebhard Gritsch, sagte einmal, es sei «unglaublich, welchen Aufwand Novak für den Erfolg betreibt.» Dieser Anspruch, alles zur absoluten Vollkommenheit zu regeln, führt jetzt indes dazu, dass Djokovic auch in der Verwandlungsgeschichte alles richtig machen will und sich schon wieder unter Druck setzt, wenn nicht alles nach Anspruch und Bedarf funktioniert.

Entspannung, Harmonie und Zufriedenheit scheint er erzwingen zu wollen, aber so recht gelingen will das nicht – selbst nicht mit dem Rat eines spanischen Gurus namens Pep Imaz. Bei dem hielt sich Djokovic zuletzt immer mal wieder zu Meditationssitzungen auf, entsprechende Videos kann man sogar im Internet betrachten.

Djokovics Malaise ist erhellend in vielerlei Hinsicht: Sie zeigt, wie unglaublich seine Jahre der Dominanz in diesem immer herausfordernderen Sport waren, wie aussergewöhnlich etwa die Saison 2015 war, in der er ausser den French Open absolut alles von Rang und Bedeutung gewann. Sie zeigt aber auch, wie schnell sich alles ändern und drehen kann, aus welchen Gründen auch immer.

Der schmale Grat für die Spitzenspieler

Voriges Jahr war auch Roger Federer noch der ernsthafteste Rivale von Djokovic, und 2016 spielte er gerade eine Handvoll Turniere, war dauernd verletzt und beendete bereits im Sommer die Saison. «Der Grat, auf dem sich alle da oben bewegen, ist viel schmaler als man denkt», sagt Trainerlegende Nick Bollettieri, «manchmal denkt man, das sind Maschinen, die Sieg für Sieg hereinspielen. Aber es sind Menschen.»

Wohin führt Djokovics Weg? Es gibt keine schlüssige Antwort darauf. Nichts scheint unmöglich, nicht ein Anlauf zu neuer Dominanz, nicht eine Fortsetzung oder Verschärfung der Krise. Wundern würde nicht, wenn Djokovic seine Mission mit anderen Gesichtern an seiner Seite anpacken würde, wundern würde das wohl auch nicht Cheftrainer Boris Becker.

Becker braucht sich schliesslich nur daran zurückzuerinnern, was er vor 25 Jahren tat, als er sein letztes Traumziel, den Sprung auf Platz eins der Weltrangliste, erreicht hatte. Da trennten sich die Wege zwischen ihm und Trainer Bob Brett nur wenige Wochen nach dem Pokalcoup. Trainerdämmerung? Boris Becker und Novak Djokovic nach dem Sieg gegen Roger Federer an den ATP World Tour Finals in London am 22. November 2015. (Bild: Reuters/FACUNDO ARRIZABALAGA)