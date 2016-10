Mehrere Vermisste nach Explosion auf BASF-Werksgelände

¶ Nach einer gewaltigen Explosion auf einem Gelände des Chemiekonzerns BASF in der deutschen Stadt Ludwigshafen werden mehrere Menschen vermisst. Mehrere Personen seien ausserdem verletzt worden, teilte die Stadt Ludwigshafen am Montag mit. Von sda. Weiterlesen

Italien

¶In den Hügeln Umbriens hat Isabella Dalla Ragione ein einzigartiges Biotop geschaffen. Sie pflanzt in Vergessenheit geratene Obstsorten an, um die ökologische Vielfalt zu bewahren. Hilfe findet sie auf Renaissance-Gemälden und bei Hollywood-Stars.Von Julius Müller-Meiningen. Weiterlesen