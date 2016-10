Wahlen BS 2016

Basler CVP-Chefin Strahm kritisiert Rechtskurs von CVP-Präsident Pfister

Für die Basler CVP deutet sich eine Schlappe an. Parteipräsidentin Andrea Strahm sieht die Hauptursache dafür beim Anti-Islam-Kurs der Schweizer Mutterpartei und deren Präsidenten Gerhard Pfister: «Was er versucht, funktioniert nicht.» Von Renato Beck

Für die Basler CVP sieht es nicht besonders gut aus: Ihr Niedergang setzt sich nach dem Auszählen der brieflich Wählenden fort. Minus ein Sitz auf noch sieben im Grossen Rat. Die einst stolze C-Partei verschwindet in der Nische.

Parteipräsidentin Andrea Strahm findet in einer ersten Reaktion bemerkenswerte Worte. «Die CVP muss sich neu orientieren», sagt sie und meint dabei nicht so sehr ihre eigene Kantonalsektion, sonder die Schweizer Mutterpartei. Dort schwingt seit April der erzkonservative Zuger Nationalrat Gerhard Pfister das Zepter.

Merkel als Vorbild

Pfister hat mit Aussagen wie «Muslime gehören zur Schweiz – der Islam nicht» oder dass die Säkularisierung der Schweiz ein christliches Verdienst sei, mit seinem Engagement für ein Burka-Verbot und gegen eine öffentlich-rechtliche Anerkennung von islamischen Gemeinden den Kurs der CVP nach rechts gedreht.

Strahm hält nichts von der Debatte um eine christliche Leitkultur, die Pfister bemüht: «Die CVP sollte sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zum Vorbild nehmen, bei der man nichts mehr davon merkt, dass sie ein ‹C› in ihrem Parteibuch führt.» Sie sieht die Zukunft der Partei in der politischen Mitte, in einer «sach- und lösungsorientierten» Politik.

Strahm sagt, direkt an Pfister gerichtet: «Was er versucht, funktioniert nicht. Er will die verbreitete Abneigung gegenüber Moslems nutzen, aber diese Leute wählen SVP.»

Auch im Aargau verliert die CVP

Allerdings muss sich Strahm auch den Vorwurf der Inkonsequenz gefallen lassen. Durch das Zusammengehen mit der SVP bei der Regierungsratswahl hat sie ihre Partei in die Nähe der SVP gerückt.

Besser sieht es für die CVP übrigens auch im konservativen Aargau nicht aus, wo ebenfalls Gesamterneuerungswahlen abgehalten werden. Dort verliert die Partei bei Halbzeit der ausgezählten Bezirke 1,2 Prozent.