24.10.2016, 12:19 Uhr

Teigwaren oder Fisch? Das sind die beiden Nachfolger von «Santa Pasta»

An der Rheingasse führen ehemalige Mitarbeiter das Konzept mit selbstgemachten Teigwaren unter dem Namen «Gabri’s Pasta» weiter. Auch an der St.-Johanns-Vorstadt eröffnen die Nachmieter von «Santa Pasta» diese Woche ein neues Lokal: Im «La» ist Fisch- und Fusionsküche angesagt. Von Michel Schultheiss

Teigwarenteller zum Mitnehmen oder für den Verzehr vor Ort: Zwei ehemalige Mitarbeiter von «Santa Pasta» möchten dieses Konzept an der Rheingasse weiterführen. (Bild: Michel Schultheiss)

Zwei Restaurants in kleinen Räumlichkeiten sind am Start. Beide sind Zwei-Mann-Betriebe und öffnen diese Woche ihre Türen. Und beide sind Nachmieter des Gastrobetriebs «Santa Pasta». Nebst diesen Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die beiden Lokale aber auch wesentlich: «Gabri’s Pasta» an der Rheingasse führt das beliebte Konzept des Vorgängers weiter, während «La» an der St.-Johanns-Vorstadt eine internationale Küche anpeilt.

Nun aber der Reihe nach: Im Juli machte «Santa Pasta» aus wirtschaftlichen Gründen gleich an beiden Standorten dicht. Was 2012 mit selbstgemachten Teigwaren und Saucen begann, fand im vergangenen Sommer ein jähes Ende. Gabriele Auciello, ehemaliger Mitarbeiter bei «Santa Pasta», möchte sich aber nicht entmutigen lassen: Er lässt zusammen mit Tobias Leuzinger die Idee an der Rheingasse weiterleben.

Weiterhin hausgemachte Pasta an Rheingasse

«Es war schon immer mein Traum, ein kleines Restaurant zu eröffnen», sagt Auciello. Dabei möchte er das bewährte Konzept beibehalten: Unter dem neuen Namen «Gabri's Pasta» sollen hausgemachte Teigwaren in verschiedenen Varianten (und auch wieder zum Mitnehmen) serviert werden.

Seine Spezialität sei ein Pastateller mit Cherry-Tomaten und pikanten Fenchel-Salsicce von der Metzgerei Pippo. Ob Garganelli, Rigatoni, Spaghetti: Pasta in verschiedenen Variationen ist im Ristorantino angesagt, später vielleicht auch hausgemachte Ravioli.

Das Ganze soll auch in veganen und glutenfreien Versionen erhältlich sein. Am Abend wird das neue Wirte-Duo zudem Antipastiteller mit Focaccia servieren. Dabei möchte sich Gabriele Auciello nicht vom Schicksal des Vorgängerbetriebs abschrecken lassen. Er ist zuversichtlich, dass die Rheingasse mit ihren Bars und Restaurants noch zulegen wird und daher weiterhin ein gutes Pflaster für das Pastaangebot ist.

Ein weiterer Wechsel an der St. Johanns-Vorstadt: Wo sich einst das indische Restaurant «Jay's» und anschliessend der zweite Ableger von «Santa Pasta» befanden, möchte nun ein neues Wirte-Duo unte dem Namen «La» Neues ausprobieren. (Bild: Nils Fisch)

Fisch-Spezialitäten an der St.-Johanns-Vorstadt

Auch am anderen Standort von «Santa Pasta» zieht wieder Leben ein: Im schlauchartigen Lokal mit der blauen Fassade sorgen nun Salvatore Mantelli und Andrej Radisa dafür, dass wieder etwas auf den Teller kommt.

Sie bezeichnen ihr Konzept als Fusionsküche. Wie Mantelli sagt, wolle man spielerisch mit verschiedenen Gastrokulturen umgehen und Neues ausprobieren. Dementsprechend wurde auch mit «La» ein möglichst einfacher und international klingender Name gewählt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei Fischgerichten.

Ein Beispiel gefällig? Voilà: Saiblingsfilet auf geschmorten roten Zwiebeln mit Fenchelsamenpulver und Kürbispüree. Wie das Duo versichert, soll aber immer wieder Neues kreiert werden.

Ab Mittwoch wird hier aufgetischt: «La» legt den Schwerpunkt auf Fisch-Spezialitäten. (Bild: Nils Fisch)

Die beiden Köpfe hinter «La» können auf langjährige Erfahrungen in der Gastronomie zurückblicken. Andrej Radisa hat einst das Restaurant Viertel-Kreis mitaufgebaut und war auch schon beim «Erlkönig», beim «Rostigen Anker» und zuletzt in der Markthalle mit dem Stand «Balkan Soul Food» tätig.

Salvatore Mantelli absolvierte die Hotelfachschule und studierte Wein- und Rebbau. Als Önologe arbeitete auch international, so etwa in Uruguay und der Toskana, aber auch in Basel im Wein- und Spirituosenverkauf bei Paul Ulrich und Manor. Ob beim dänischen Fischrestaurant oder in der italienischen Küche: Ideen, die er an verschiedenen Orten der Welt gesammelt hat, möchte er nun im neuen Lokal einbringen.

«Gabri’s Pasta» serviert ab Montag, 24. Oktober, an der Rheingasse 47 Pastateller. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 14 Uhr, Mittwoch bis Freitag 17 bis 22 Uhr.

«La», St.-Johanns-Vorstadt 13, Eröffnung am Mittwoch, 26. Oktober, um 18 Uhr. Ab November jeweils Dienstag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr sowie Mittwoch bis Samstag von 18 bis 24 Uhr offen.