Götterdämmerung im Basler Wahlkampf, verlochter Hundepark und Berufsmesse

Raving Iran

¶Die Dokumentarfilmerin Susanne Meures begleitet in «Raving Iran» die beiden iranischen Techno-DJs Anoosh und Arash. Weil sie Raves organisieren, werden sie in ihrem Land von den Sicherheitsbehörden verfolgt. Ein Auftritt in Zürich verändert ihr Leben.Von Krsto Lazarević. Weiterlesen